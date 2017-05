Сюжетный ход с агентом ЦРУ/MИ-6/Моссад, подставленным своими и вынужденным скрываться от коллег, попутно разыскивая настоящего преступника, а заодно пытаясь спасти мир, настолько заезжен, что сказать что-либо новое здесь не то что сложно – просто невозможно. Увы, авторами фильма Unlocked это тоже не удалось.

Unlocked / «Секретный агент» Жанр триллер

Режиссер Майкл Эптед

В ролях Нуми Рапас (Элис Рейсин), Майкл Дуглас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович и др.

Студии Di Bonaventura Pictures, Bloom, Lionsgate

Год выпуска 2017

Элис Рейсин – хороший агент, прозябающий на второстепенной работе в Лондоне и до сих пор переживающий свой провал в Париже, когда из-за ее медлительности в анализе в результате теракта погибли люди. Но активный агент ЦРУ в Великобритании умирает от сердечного приступа, и, когда служба перехватывает курьера влиятельного имама, который может везти приказ о проведении терактов в Лондоне, у ЦРУ не остается никаких вариантов, кроме как вызвать Элис, мечтающую о возвращении к активной работе. Вот только что-то во всей этой истории явно не так.

Майкл Эптед явно пытался превратить Unlocked в холодный, серьезный, интеллектуальный шпионский триллер в британских традициях. Увы, не получилось. Хитрый сюжетный ход, который должен огорошить зрителей, просчитывается буквально с первых кадров, ведь, как уже было сказано, на эту тему сняли уже не один десяток фильмов и поклонники жанра отлично знают, кто здесь «садовник». Никакой интриги и гадания на кофейной гуще, злодей предсказуем и неинтересен, а его мотивация выглядит, мягко говоря, совершенно глупой, в стиле «назло бабушке отморожу уши».

Что необычно, так это то, как авторы показывают мусульман арабского происхождения, живущих в Лондоне. Внезапно в Unlocked они чуть ли не самые трезвомыслящие и сдержанные, а европейцы и американцы, как принявшие ислам, так и придерживающиеся других вероисповеданий, готовы на все ради достижения своих целей.

В Unlocked немного action-сцен, они короткие и не очень яркие, хотя разборка в лифте, точнее, ее итог, получилась весьма неожиданной. С другой стороны, нет в картине и тонкой работы аналитиков, хитроумных допросов и диалогов с тройным дном, то, за что мы и любим шпионские триллеры. Кажется, что героиня просто плывет по течению от одного сюжетного якоря к другому.

Майкл Эптед собрал в одной картине целую плеяду голливудских актеров-оскароносцев. К сожалению, им практически нечего играть. Диалоги в Unlocked скучны, а персонажи практически двумерны. Так что Майкл Дуглас, Тони Коллетт и Джон Малкович здесь скорее для антуража и промокампании, чем по насущной необходимости. Нуми Рапас, отлично сыгравшая в оригинальной шведской The Girl with the Dragon Tattoo, здесь собрана, холодна и невообразимо скучна. Та же Джоли в практически аналогичном по сюжету Salt была намного эмоциональней. На фоне остального актерского состава выделяется Орландо Блум… нет, совсем не игрой, а новым образом, который он решился на себя примерить. Сорокалетний актер играет татуированного вора, бывшего солдата-спецназовца.

Только за последний год вышло уже три плохих шпионских триллера со схожими сюжетами – Jason Bourne, Jack Reacher: Never Go Back и вот теперь Unlocked. Астанавитесь! Сегодня если и стоит снимать что-то в данном жанре – то только с юмором, стебом и самоиронией. Есть надежда, что выходящие в 2017 г. Atomic Blonde и Kingsman: The Golden Circle придерживаются как раз таких принципов.