Urban Empire: председатель горсовета

Как известно, каждый второй интернет-пользователь у нас в стране отлично знает, как управлять собственной компанией, микрорайоном, городом, государством, планетой. Какие налоги и тарифы справедливые, а какие нет, как привлекать инвестиции для городского развития и какие законы стоит принимать в первую очередь. Что ж, предлагаем всем желающим для начала потренироваться на виртуальном городе, благо Reborn Interactive и Kalypso Media Digital как раз выпустили симулятор мэра с упором на политическую и экономическую составляющие – Urban Empire.

Urban Empire Жанр экономический симулятор

Платформы Windows

Разработчики Reborn Interactive

Издатель Kalypso Media Digital

Сайты Steam

Итак, в 1820 году император Австрии пожелал построить современный город на Адриатике, в провинции Швецалия. Вам, как представителю одного из четырех родов, на которые пал выбор царственной особы, предстоит на протяжении 200 лет руководить развитием этого городка, превратив его из провинциального поселения XIX века в торговый, промышленный и культурный центр XXI века.

Выбор семейства, за которое предстоит играть – это выбор базового набора ценностей, которые будут нести ваши потомки на протяжении пяти поколений. Аристократы фон Фильцен – грубоватые приверженцы старых порядков и армейской дисциплины, среди их предков много военных. Интеллигенты Сан-Элиас – ученые и исследователи, предпочитающие рациональный стиль управления и уделяющие внимание развитию науки. Ирландцы Килганноны – выходцы из рабочей среды, выступающие за равноправие и справедливое распределение благ. Русские эмигранты Шуйские – покровители искусств и любители веселых кутежей. Для каждого из семейств в процессе игры предусмотрены своя история и собственные уникальные события, от выбора действий в которых зависит появление новых черт характера или особенностей у вас и ваших потомков. Чем-то это напоминает серию немецких экономических симуляторов The Guild.

Вторая игра, которой вдохновлялись разработчики – это явно Civilization. В Urban Empire есть собственное технологическое древо, разбитое на эпохи, и чтобы внедрить в городе то или иное изобретение, будь то газовое освещение, избирательное право для женщин или интернет, его необходимо сначала исследовать, а значит, строить городские здания, приносящие очки науки. Странно конечно, что градоправитель маленького провинциального городка не использует опыт других городов и стран, а вынужден изобретать все сам, но таковы уж правила игры.

Формально Urban Empire – градостроительный симулятор. Вы можете планировать новые районы, задавать сетку разбиения улиц, баланс жилых, коммерческих и промышленных участков в каждой части города. Строить здания с муниципальным управлением: школы, больницы, полицейские участки, вокзалы, театры, парки и т.д. Включать новую инфраструктуру в рамках каждого из районов, будь то водопровод, оптоволоконные сети, брусчатка, трамвайные пути, новые электрические фонари, телефонные будки или скамейки. Но влиять на развитие конкретных бизнесов или возводить те или иные жилые здания вы не можете – здесь все в руках самих граждан и компаний, работающих в вашем городе.

Рычаги влияния у мэра несколько иные – это разнообразные указы и управление финансированием разных служб через городской совет. Но и здесь мэр не может единолично перераспределять бюджетные средства или устанавливать свои законы. Ему придется учитывать интересы тех или иных политических партий, то есть определенных слоев населения, выбравших своих представителей в горсовет. Консерваторы и прогрессисты, левые и правые, националисты, коммунисты, фашисты, либералы, демократы, пацифисты и т.д. и т.п. В каждой из эпох свои партии, с уникальными требованиями и предпочтениями. Задача мэра – добиваться своего, несмотря на сопротивление депутатов.

Захотели построить новый район – будьте добры уговорить представителей всех партий проголосовать за выделение финансирования. Лестью, угрозами, шантажом. Только аккуратней, если слишком давить на какую-либо из партий, почувствовавшие несправедливость жители вашего городка начнут сочувствовать жертвам политических репрессий и на следующих выборах могут отдать большинство голосов им. В первые две эпохи вы действуете как представитель императора, и смещение с должности вам не угрожает. В XX же веке придется проходить процедуру переизбрания каждые 6 лет, и если под вашим управлением город начнет загибаться и у вас не окажется какого-то компромата на глав ведущих партий – можете приготовиться к Game Over.

Буквально через час вы поймете, что экран городского совета – это основной игровой экран. Жизнь города зависит не от расположения остановок общественного транспорта и полицейских участков, а от того, будут ли деньги на финансирование этих городских служб. Хотите поднять налоги для компаний или граждан? Добро пожаловать в зал заседаний! Слишком задерете налоги – бизнес начнет хиреть. Поставите низкую ставку – денег на развитие города не останется, и вы очень быстро уйдете в глубокий минус, выбраться из которого практически нереально. Хотите провести повышение финансирования больниц? Начинайте окучивать лидеров партий. Желаете электрифицировать город? Вперед, уговорите 61 идиота, которые не видят и не хотят видеть перспектив, которые принесет прогресс. Хотите быть либеральным политиком, разрешить женщинам голосовать, убрать наказание для гомосексуалистов или запретить детский труд? Ок, пообщайтесь с фракциями консерваторов и фашистами. И т.д. и т.п. По любому вопросу вы должны учитывать мнение членов совета. Да, иногда вы можете отменить итоги голосования, наложив на него вето, но прибегать к этому приему слишком часто не стоит – партии вас просто возненавидят, а без авторитета повлиять на них при следующих голосованиях будет сложно.

Так и живем. Денег всегда не хватает, граждане всегда что-то хотят, партии всегда чем-то недовольны. Да ну его к черту, управлять звездной империей в Stellaris и то проще. А ведь в Urban Empire у вас нет никаких внешних врагов, коварные инопланетяне не стоят у вашего порога, а хищные космические монстры не жрут боевые корабли.

Urban Empire — действительно сложная игра. Но несколько однообразная. На протяжении 200 лет вы, по сути, выполняете один и тот же набор действий. Исследовать новую технологию, провести новые законы, выбить финансирование, построить новые учреждения, с ужасом посмотреть на баланс и отправиться в горсовет выбивать повышение налогов. Голосование, еще одно голосование, снова голосование. Наорать, прибегнуть к лести, потребовать, пригрозить компроматом, сходить на обед с главой партии, обратиться к депутатам через прессу. Времени полюбоваться вашим городом банально нет – сплошные заседания и сессии совета.

Еще одна проблема Urban Empire – интерфейс. Все тексты в игре катастрофически мелкие, играть приходится буквально с лупой. А учитывая, что описания изобретений и тексты указов здесь крайне важны для понимания механики игры, пропускать их ни в коем случае не стоит. Честно говоря, после десятка часов такой игры вам, вероятно, придется обратиться к окулисту. Ухудшают ситуацию иконки, показывающие влияние тех или иных законов или технологий на городскую жизнь. Они не очень информативные, очень мелкие и опять-таки плохо читабельные. А учитывая, что разнообразие значков здесь просто запредельное, понять, что происходит, крайне непросто.

Urban Empire – это действительно необычный взгляд на жанр градостроительных симуляторов. Но, несмотря на ряд интересных нововведений, игра получилась слишком сухой и слишком однообразной. Ей не хватает какой-то изюминки. И совершенно очевидно, что для следующего проекта Reborn Interactive стоит нанять толкового дизайнера интерфейсов и специалиста по юзабилити.

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