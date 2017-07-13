Volkswagen e-Golf: эталон для электромобилей? Не совсем…

В обед я открываю карты Google, планирую небольшую загородную поездку километров на 200-250, но вечерняя встреча и передача Volkswagen e-Golf возвращает меня в реальность – это версия до обновления: АКБ 24 кВтч и запас хода 190 км в цикле NEDC. Но пусть даже Volkswagen e-Golf до обновления, зато в европейской версии и привезен официальным представителем марки в нашей стране. Что это – еще один предвестник эры электрокаров в Украине или просто эксперимент импортера? Пока в «Порше Украина» ответить не могу – сами присматриваются: отправляют его на фирменные СТО для ознакомления мастеров, собирают мнения о e-Golf. Что же, поделимся и нашими впечатлениями.

Volkswagen e-Golf – что это?

Это электромобиль, созданный на основе Volkswagen Golf седьмого поколения. Подобные случаи встречались уже не раз: к примеру, вспомним Ford Focus Electric, Kia Soul EV, Citroen Berlingo Electric, Mercedes B-класса ED, троицу электрокаров А-класса. Однако у Volkswagen e-Golf есть один важный пункт, заслуживающий пристального внимания – речь идет о платформе MQB.

Еще в момент разработки данной платформы в гамму возможных версий закладывались обычные ДВС-авто, гибрид, электромобиль. В данном случае это позволило разделить аккумулятор и установить его по частям в разных зонах кузова: в центральном тоннеле, под задними сиденьями и с заходом в багажник, пару блоков под передними сиденьями. Результат – Volkswagen e-Golf является одним из тех редких электромобилей, которые «не зажимают» место для ног; в тоже время, здесь сохранен вполне достаточный багажный отсек. Плюс масса мелких деталей, которые отличают Volkswagen e-Golf от обычного Golf-а: оригинальный декор – синие полосы и логотипы по кузову; собственные колеса – аэродинамические «обтекаемые» колесные диски и шины с пониженным сопротивлением качению.

Внешне – почти обычный Golf; однако знатоки сразу узнают электрокар: синий декор, С-образные светодиодные ходовые огни, свои логотипы, необычные колесные диски, специальные шины Continental Conti e.Contact.

В основе Volkswagen e—Golf лежит уже известная платформа MQB, одним из важнейших плюсов которой является возможность компактного размещения аккумулятора – в итоге здесь вдоволь места для ног задних пассажиров (нет проблемы многих электрокаров), да и багажник остался «достаточным» (340 л).

В салоне Volkswagen e-Golf также максимально близок к обычной модели, но выделяется своими приборами и органами управления. Перед глазами водителя установлена панель приборов, где традиционный тахометр был заменен индикатором расхода и рекуперации энергии: при разгоне и затратах энергии – стрелка идет вправо; часть шкалы отмечена синим цветом, как самый экономичный режим расхода энергии; при торможении и рекуперации энергии – стрелка идет влево, в зеленую зону. Рядом установлен традиционный спидометр, под которым имеется указатель уровня заряда аккумулятора, аналог уровня топлива в баке.

Вместо сложной трансмиссии в электромобиле используется одноступенчатый редуктор. Однако в Volkswagen e-Golf по-прежнему сохранен рычаг «автомата-DSG» с привычными позициями P-R-N-D. Но вместо спортивного режима здесь предусмотрен режим максимально интенсивной рекуперации «B» (Brake). Плюс рекуперацией можно управлять и в стандартном режиме «D» (Drive), покачивая рычаг вправо-влево – всего предусмотрено три степени рекуперации.

При беглом взгляде – просто «седьмой Гольф»; но вся суть – в деталях. Приборы с указателем расхода и рекуперации энергии; рычаг «автомата» для выбора направления движения и управления рекуперацией; кнопка смены режимов езды. Плюс, снова-таки, синий декор в салоне: строчка на руле и сиденьях, полосы на рычаге «автомата», подсвечивающиеся синим накладки на пороги и вставки в дверях. Еще пример: светлая ткань на сиденьях структурой похожа на сетку – она меньше греется летом из-за чего можно реже включать кондиционер. Получается, что Volkswagen e—Golf продуман в мелочах… Но не во всех: к примеру, не хватает подогрева руля и задних сидений; а это нужно, когда в холодное время года пытаешься сберечь заряд батареи и вместо общей «печки» салона включаешь только подогрев конкретных сидений.

Езда: быстро, комфортно, экономично… Классно!

Что не говори, а Volkswagen Golf – это действительно эталон или почти эталон для своего класса в вопросах качества езды. И электрическая версия Golf полностью соответствует высокому уровню своего семейства.

Ожидаемо, что Volkswagen e-Golf едет тихо; ожидаемо, что он хорошо набирает скорость буквально со старта – это характерно для всех электромобилей. Но чем электро-Golf приятно удивляет – так это интенсивностью разгона: здесь заявлена мощность 85 кВт (115 л.с.) и крутящий момент 270 Нм; разгон 0-100 км/ч на уровне 10,4 секунды. Но в реальности кажется, что под капотом 100-киловатный (136 л.с.) электромотор с моментом в 300 Нм, а разгон до «сотни» занимает меньше 10 секунд! К примеру, разница с Nissan Leaf на бумаге невелика – лишь 6 «лошадей» и меньше 20 Нм; но в реальности между ними просто-таки пропасть в динамике. Причем Volkswagen e-Golf динамичен и активен всегда: начни ускоряться хоть с 20 км/ч, хоть с 80 км/ч – всегда получаешь быстрый отклик и ощутимый толчок в спину! И при этом Volkswagen e-Golf не «скисает» вплоть до заявленной «максималки» в 140 км/ч: если Nissan Leaf добирается до 140 км/ч «с отдышкой», то e-Golf к 140 км/ч подлетает на одном вздохе. В двух словах – похвально динамичен!

И похвально хорош по настройке ходовой части: Volkswagen e-Golf относительно мягкий, он очень приятно, тихо, «благородно» отрабатывает неровности разного размера. Руль легкий, но информативности хватает; при этом реакции быстры и логичны, нет запаздываний, провалов по усилию, прочих неприятных нюансов. Отмечу лишь, что эко-шины порой буксуют под натиском мотора при быстром разгоне – отличное шасси достойно более цепких шин, пусть и в ущерб пробегу.

Секрет отменной динамики – электромотор мощностью 115 л.с. (85 кВт): на бумаге не очень много, но в реальности Volkswagen e—Golf неожиданно быстр. Также похвально хорош в балансе комфорта и управляемости – по ямам-колдобинам едет мягко, управлять автомобилем приятно. Режимы «Стандарт», «Еко», «Еко+» влияют на отдачу мотора и работу климатической установки.

Откровенно говоря, это режимы езды можно было назвать «Спортивненько», «Еко-Нормально» и «Еко-Жуть». Надеюсь, что вы уже поняли, насколько быстр и активен Volkswagen e-Golf в стандартном режиме езды. Но вот в чем нюанс – при выборе режима «Еко» не чувствуется ограничений. Здесь немного режется мощность: по указателю индикатора при нажатии акселератора «в пол» можно добраться до 8 из 10; по ощущениям под капотом как раз обещанные 115 л.с.; но этого как раз достаточно для обычной городской езды.

А вот в режиме «Еко+» мощность обрезает очень сильно (по индикатору мощности можно получить 5 из 10, по ощущениям в моторе 60-80 л.с.); максимальная скорость урезана до 95 км/ч. И лишь если продавить педаль акселератора «за щелчок», то можно получить больше мощности и превысить лимит скорости. Плюс в этом режиме принудительно отключается климат-контроль, остается лишь вентилятор.

Разница между тремя режимами в запасе хода – около 5-8 км, что при заявленном запасе хода в 190 км (NEDC) и при реальном запасе хода 150-180 км, мягко говоря, «ни о чем». Ведь изменением стиля езды можно повлиять на запас хода более существенно: в режиме «еду как хочу» – выходит 150 км; в режиме «бережно и экономно» – можно выжать 170-180 км. На запас хода существенно влияет и климат в салоне: включение кондиционера приводит к потере 15-20 км запаса хода; включение подогрева двух передних сидений на максимум – потеря 4-5 км. Оценить потерю запаса хода при включении «печки» не удалось, т.к. на улице было жарко и ТЭН упорно не хотел включаться. Но по опыту Nissan Leaf известно, что обще-салонная «печка» тратит энергии больше, чем различные подогревы (сидений и руля). Поэтому мой выбор – работа к «климатом» и езда в режиме «Стандарт» или «Еко», но не «Еко+».

Крупный центральный ЖК-дисплей выводит массу полезной информации об электрической системе Volkswagen e—Golf: затраты и рекуперация энергии, возможный выигрыш в пробеге при отключении определенного потребителя. Также здесь можно настроить график зарядки и «климатический таймер» (когда начинать зарядку, к какому времени следует прогреть салон утром) – это уже стандартно и привычно для электромобилей.

Плюс различная дополнительная информация и функции: навигация, радио и аудиосистема, подключение телефона, картинка с камеры заднего вида, беспроводной интернет – а это уже стандартно и привычно для VW.

Теперь несколько слов о рекуперации энергии. При обычной езде в режиме «D» рекуперации энергии нет, с отпущенной педалью акселератора Volkswagen e-Golf просто едет накатом. Напротив, в режиме «B» рекуперация прилично-сильная: не дотягивает до уровня BMW i3, но больше, чем у Nissan Leaf в режиме «B». К примеру, если на скорости 60 км/ч включить режим рекуперации «В» наверху улицы Елены Телиги, то вниз Volkswagen e-Golf может приехать с заметным снижением скорости, даже с учетом приличного склона! Благо, есть три промежуточных режима рекуперации в режиме «D», которые выбираются качением рычага вправо-влево: в этом первый режим рекуперации почти не тормозит Volkswagen e-Golf; второй замедляет более заметно; а третий по интенсивности срабатывания уже почти дотягивает до «B». Мой выбор – постоянная езда в режиме D1 или D2; лишь при торможении перед светофором или необходимости сбрасывания скорости – режим «B».

В итоге съехать по той же улицы Елены Телиги в режиме D1 или D2 можно почти без потери скорости. Но даже слабая рекуперация позволит собрать +8-10 км пробега на том спуске, где Nissan Leaf собирал +3-4 км! А небольшой спуск может подарить +1 км. Благодаря подобным спускам и рекуперации энергии можно проезжать больше обещанного: мой лучший результат – счетчик запаса хода от начала к концу поездки уменьшился на 6 км, а реально я проехал 26 км. Однако подъемы и сложный маршрут влияют на затраты энергии и уменьшение запаса хода в обратную сторону: мой худший результат – счетчик запаса хода от начала к концу поездки уменьшился на 34 км, а реально я проехал 20 км.

Но в целом – Volkswagen e-Golf похвально экономичен в расходе энергии: в среднем выходит 12,7-13 кВтч на 100 км пробега, и лишь при быстрой езде расход возрастает до около 15 кВтч на 100 км. Большинство электромобилей сравнимого класса расходуют 13-15 кВтч на 100 км пробега, а при быстрой езде потребуют все 15-17 кВтч на 100 км. Вывод – электрический мотор Volkswagen e-Golf оказывается хорош не только в вопросах мощности, но и в вопросах бережливости электроэнергии.

Выбор интенсивности рекуперации – с помощью рычага «автомата»; отображение – на дисплее между приборами (правый верхний угол). Этот дисплей также выдает массу другой полезной информации – как электромобиля, так и общей: расход электроэнергии, запас хода, указания навигации, выбранную радиостанцию. Средний расход электроэнергии – до 13 кВтч на 100 км пробега; расход в 15 кВтч на 100 км можно получить лишь в средне-динамичном режиме езды, либо при включении всех других энергопотребителей.

Знаковая и оптимистичная фотография – только закончена зарядка, бережная езда перед этим, полная батарея, режим «Еко+», выключен даже вентилятор – и я вижу 201 км запаса хода в e—Golf! Но это приятный самообман: даже при относительно бережной езде в реальности получится 170-180 км.

Volkswagen e-Golf: до обновления и после

Первая версия Volkswagen e-Golf появилась в конце 2013 года. В основе лежит платформа MQB; плюс электромотор мощностью 85 кВт (115 л.с.) и аккумулятор на 24,2 кВтч. Заявленный запас хода составляет 190 км в довольно оптимистичном цикле NEDC. Эта версия Volkswagen e-Golf и стала героем данного материала.

В конце 2016 года дебютировал обновленный Volkswagen e-Golf. Он получил увеличенный аккумулятор (35,8 кВтч и запас хода 300 км NEDC), более мощный электромотор (100 кВт или 136 л.с.), новые передние фары. Плюс масса мелких, но значимых обновлений: ЖК-панель приборов Active Info Display; появилась система Discovery Pro с увеличенным центральным дисплеем; используется более мощное встроенное зарядное устройство.

Визуально обновленный Volkswagen e—Golf почти не изменился (фары, салон); но технический изменений масса: новый аккумулятор позволит ездить больше, а другой электромотор – еще и быстрее (максимальная скорость выросла до 150 км/ч, время разгона 0-100 км/ч сократилось до 9,6 с). Зарядный разъем остался предыдущим (ТИП 2 или Mennekes), однако выросла мощность встроенного зарядного устройства: если ранее почти во всех версиях e—Golf использовалась зарядка 3,6 кВт, а версия на 7,2 кВт (позволяет заряжать АКБ быстрее) была редкой опцией, то теперь она включено в основную комплектацию для некоторых версий электромобиля. Вообще для быстрой зарядки «80% АКБ за 30 минут» здесь предусмотрен дополнительный зарядный разъем CCS Combo, но такие зарядки в Украине практически не встречаются, в отличие от CHAdeMO, которые худо-бедно, но уже появились.

Итоги и выводы

Итог знакомства с Volkswagen e-Golf – это отличный автомобиль: едет классно, места в салоне достаточно, хорошая отделка и современное оснащение. Все то, за что любят Volkswagen Golf во всем мире; теперь – и с электромотором. С такой постановкой вопроса Volkswagen e-Golf однозначно выигрывает у Nissan Leaf, Renault ZOE, Ford Focus Electric, Kia Soul EV и пр.

Но суть в том, что к электромобилю нельзя подходит с традиционными запросами. Потому, что в случае электромобиля, прежде всего, важны запас хода, емкость аккумулятора, время заряда АКБ – и цена, запрашиваемая за все это. Поскольку точной цены Volkswagen e-Golf в Украине нет, оттолкнемся от европейских цен: к примеру, судя по немецкому сайту VW, e-Golf оказывается дороже Golf GTI примерно на 20%; с учетом украинской цены Golf GTI от 926 тыс. грн., это дает нам прайс на e-Golf около 1,11 млн. грн. или $43 тыс. Что, кстати, косвенно подтверждает страховая сумма на тестовый автомобиль – $44 тыс. Да и частные продавцы обещают примерно такую цену – $43-44 тыс. Если «поиграть» с комплектацией и нюансами покупки (налоги и бонусы в первоначальной стране продажи e-Golf), то можно попытаться получить цену в $40 тыс.

На зарядке (зарядная станция мощностью до 22 кВт) – тестовый Volkswagen e—Golf, обновленная версия Nissan Leaf 30 кВтч (о подобном недавно рассказывал), обновленная версия Renault ZOE 40 кВтч (еще расскажу). Все автомобили свежие: выпуск конца 2016 года или начала 2017 года, приехали в Украину новыми. Спустя 8-9 часов зарядки Volkswagen e—Golf сможет проехать 170-180 км; спустя 4,5-5 часов зарядки Nissan Leaf сможет проехать около 200 км; спустя 2,5 часа зарядки Renault ZOE сможет проехать 250-300 км. При этом Volkswagen e—Golf дороже каждого из вышеназванных электромобилей на $8-10 тыс. Вот такая реальность рынка электрокаров.

Даже когда (и если) в Украину приедет обновленный Volkswagen e-Golf, он окажется в лучшем случае технически на уровне текущих предложений в виде Renault ZOE 40 и Hyundai Ioniq Electric. При этом последние модели уже заявлены «официалами» для Украины, на них уже сформированы цены, эти электромобили уже начинают поставляться в нашу страну. А ведь мы сейчас стоим на пороге очередного этапа развития электромобилей: Chevrolet Bolt и Opel Ampera-E с убойной дальностью хода задешево; стартовало производство Tesla Model 3; осенью обещали показать Nissan Leaf второго поколения.

Поэтому общий вывод отличается от итогов. Компания Volkswagen в виде e-Golf создала отличный автомобиль с электромотором, но не электромобиль с его специфическими запросами. И пока не появится что-то подобное Volkswagen I.D., модель e-Golf обречена быть в роли догоняющей на рынке электрокаров, сколь бы хорош не был сам автомобиль.