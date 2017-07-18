32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A оценен в $160

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила свой самый маленький телевизор – 32-дюймовую модель Xiaomi Mi TV 4A. Новинка является не только самой маленькой в семействе умных телевизоров китайского производителя, но еще и самой доступной – на китайском рынке устройство поступит в продажу 23 июля по цене около $160.

Корпус телевизора изготовлен полностью из пластика и благодаря этому его масса составляет всего 3,9 кг (с подсоединенной подставкой – 3,94 кг).

Лежащая в основе телевизора панель имеет разрешение 1366х768 пикселей и поддерживает частоту обновления 60 Гц. Углы обзора составляют 176°.

Сердцем устройства служит неназванная однокристальная система с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,5 Гц, и GPU Mali-450 MP3. Учитывая, что выводить видео формата 4K этому телевизору не придется, возможностей SoC более чем достаточно. Также в оснащение устройства входит 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ флэш-памяти. Звуковая подсистема представлена парой громкоговорителей мощностью 5 Вт каждый.

Набор портов этого телевизора представлен разъемами HDMI (x2), RCA, S/PDIF, DTMB и USB.

Из остального можно отметить дебютировавшую в модели Xiaomi Mi TV 4 фирменную систему глубокого обучения Patchwall. Она встроена в операционную систему телевизора и позволяет получать различные рекомендации по просмотру того или иного контента в зависимости от предпочтений каждого пользователя.

Телевизор Xiaomi Mi TV 4A предложен только в черном варианте цвета корпуса.

Источник: Gizmochina