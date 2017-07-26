Депутаты хотят сделать всех покупателей налоговыми агентами и выплачивать им сумму покупки при выявлении нарушений операций с кассовыми чеками

Недавние законодательные новшества народных депутатов, прописанные в законопроектах №6754 (относительно предоставления Госпродпотребслужбе права блокировать сайты интернет-магазинов и штрафовать провайдеров за невыполнение предписаний) и №6755 (относительно изменений условий беспошлинного ввоза посылок со €150 в день до €150 в месяц) являются не единственными сюрпризами, которые народные избранники подготовили для украинцев. Ещё один проект закона – №6759 – направлен на борьбу с нарушениями порядка проведения кассовых расчётных операций. Он призван стимулировать продавцов выдавать покупателям кассовые чеки путём трансформации всех покупателей в своеобразных агентов налоговой службы.

Как отмечают авторы законопроекта №6759, в цивилизованных странах (традиционно, перечень стран для проведения сравнения не называется) используют три способа добиваться того, чтобы все торговые точки выдавали фискальный чек. Это могут быть штрафы, накладываемые на покупателей, которые не берут чеки. Также упоминаются и стимулирующие покупателя методы брать фискальный чек: чековые лотереи и денежная мотивация. Именно последний способ и предлагают внедрить в Украине народные депутаты. Они называют его наиболее эффективным, поскольку в глазах нечестного предпринимателя каждый его покупатель становится мотивированным проверяющим.

После покупки товара на сумму более 50 необлагаемых минимумов (850 грн на текущий момент) и получения на руки нефискального или фискального чека, покупатель может на третий день проверить на сайте ГФС регистрацию полученного чека. Если покупатель не обнаружит зарегистрированного в базе данных чека, то может написать заявление в местный орган налоговой службы. После фактической проверки и выявления нарушения магазин будет оштрафован на 2-кратную сумму нарушения – двойную сумму чека. После этого покупатель сможет получить на свой счёт сумму покупки. Иными словами, сумма штрафа в равных долях будет разделена между государством и бдительным покупателем, который помог выявить нарушение. Таким образом, после получения компенсации приобретённый товар станет для покупателя бесплатным подарком, оплаченным магазином-нарушителем.

Авторы законопроекта считают, что от внедрения такой процедуры контроля в выигрыше окажутся честный бизнес, все покупатели и бюджет страны.