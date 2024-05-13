Представлен Vivo X100 Ultra — флагман с телеобъективом 200 МП и Snapdragon 8 Gen 3

Представлен топовый флагман Vivo X100 Ultra с одной из лучших камер для смартфонов. Телефон получил 1″ основную камеру с датчиком Sony LYT-900 и 200 МП перископический телеобъектив с сенсором 1/1,4″ ISOCELL HP9, разработанным совместно с Samsung.

Датчик размером 1/1,4″ на перископической камере является самым большим телеобъективом, установленным на телефоне. Объектив имеет диафрагму f/2,67 и эквивалентное фокусное расстояние 85 мм. Он также получил покрытие Zeiss T и сертификат Zeiss APO, которые свидетельствуют об улучшенной четкости и высококачественных контрастных краях.

Перископический объектив имеет x3,7 оптический зум, улучшенную на 20% светочувствительность. Режим макросъемки обеспечивает увеличение x20. В наличии стабилизация фото CIPA 4.5, которая считается едва ли не лучшей.

Это первое устройство с собственным алгоритмом BlueImage от Vivo, который разрабатывался восемь лет. Он решает многие распространенные проблемы фотографирования, включая свет позади объектов и сохранение деталей при слабом освещении. X100 Ultra также оснащен чипом обработки изображений Vivo V3+, который поддерживает запись и обработку портретного видео 4K.

Основная камера на 50 МП имеет датчик LYT-900 1/0,98″, диафрагму f/1,75 и фокусное расстояние 23 мм. Она поддерживает запись видео со скоростью до 4K 120 кадров/с с выделенным видео в портретном режиме 4K и поддержкой Dolby Vision. Третья камера на задней панели является эквивалентом 14 мм ультраширокой камеры с датчиком LYT-600 размером 1/2 дюйма 50 МП.

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Смартфон X100 Ultra имеет изогнутый по бокам 6,78″ дисплей E7 LTPO AMOLED с разрешением 1440 x 3200 пикселей и частотой обновления 1-120 Гц. Экран имеет пиковую яркость до 3000 нит. Также экран оснащен фронтальной камерой на 50 МП и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 оснащен 12-16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, присутствует накопитель UFS 4 256 ГБ — 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную 30 Вт. Vivo X100 Ultra поддерживает 5.5G и двустороннее спутниковое подключение в Китае.

Vivo X100 Ultra поставляется в титановом, белом и сером цветах. Цена в Китае начинается $900 за версию 12/256 ГБ и достигает $1105 за версию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем.

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Источник: GSMArena

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