Ноутбук Dell XPS 13 Plus с процессором Snapdragon X за $1199 — подробные характеристики до релиза

Вскоре Dell представит ноутбуки XPS 13 Plus с процессорами Qualcomm. Сайт VideoCardz получил информацию о модели XPS 13 9345 Plus с чипами Snapdragon X Elite и Plus.

Новый ноутбук имеет внутреннее название TributoQC, которое подражает TributoRPL на основе архитектуры Intel Raptor Lake. Dell уже выпустила свой ноутбук XPS 13 на основе архитектуры Meteor Lake, но версия Plus ориентирована на меньшую мощность и цену. Стоит отметить, что в документе чипы Qualcomm называются Nuvia, потому что на момент создания этих слайдов Qualcomm еще не анонсировала официально серию Snapdragon X.

XPS 13 с Snapdragon будет иметь 10- и 12-ядерные конфигурации с максимальным TDP 25,5 Вт. Ноутбук будет иметь такой же размер, но будет немного легче (1 210 г против 1 225 г). Система оснащена 13,4-дюймовым экраном, который также будет обновлен, но разрешение флагманской OLED-панели будет ниже (с 3,5K до 2,8K). Ноутбук будет использовать память LPDDR5X-8400 от 16 ГБ (модели Intel начинались с 8 ГБ), также будут варианты с 32 ГБ и 64 ГБ. Также устройство получает новую камеру Full-HD.

Dell планирует продавать ноутбук за $1199 долларов, но это цена, указанная в середине 2023 года и не известно, оптовая или розничная. Если ноутбук выйдет по такой цене, он станет на $800 долларов дешевле, он соответствовал бы цене MacBook Air M2. Компания планирует выпустить 241 тыс. этих ноутбуков, выпуск запланирован на июнь.

