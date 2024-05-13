OpenAI представила GPT-4o: уровень GPT-4, невероятные голосовые и зрительные возможности — бесплатно

OpenAI представила языковую модель искусственного интеллекта GPT-4o. Компания заявляет, что модель будет работать так же как GPT-4но гораздо быстрее. GPT-4o также получила новую технологию голосового режима для непосредственного общения с ChatGPT. В OpenAI всегда хотели сделать голосовой разговор с ChatGPT подобным разговору с реальным человеком, но задержка с ответом портила погружение. Компания внедрила в GPT-4o технологии для максимально естественного общения с чат-ботом.

OpenAI провела демонстрацию разговора с GPT-4o с помощью голоса. GPT-4o не только ответила почти мгновенно, когда докладчик закончил разговор. ИИ также ответил преобразованием текста в речь с полноценным ощущением общения в реальном времени.

Во время другой демонстрации GPT-4o рассказала сказку на ночь с подсказкой «работа и любовь». В середине рассказа вмешался Марк из OpenAI и попросил GPT-4o откорректировать эмоции. GPT-4o меняла голос в зависимости от вопросов, от драматического выступления до холодного, роботизированного тона. В конце концов GPT-4o даже запела.

В следующей демонстрации на бумаге написали уравнение и показали его GPT-4o через камеру телефона. GPT-4o попросили помочь решить, но не говорить сразу ответ. ИИ провел демонстратора через процедуру решения уравнения, подобно тому, как это сделал бы учитель математики. Кроме того, он даже дал ответ на типичный вопрос: «Когда я смогу воспользоваться этим в реальной жизни?».

GPT-4o также использовали, чтобы проверить код. Модель смогла не только объяснить, что делает код, но и сказать, что произойдет, если изменить определенные его части. Также на демонстрации показали, что GPT-4o может выступать как голосовой переводчик между двумя людьми, разговаривающими на разных языках.

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Обычно, когда OpenAI анонсирует новую версию своей модели ChatGPT, она ограничена платным доступом. Однако компания решила позволить каждому пользоваться этой новой технологией, хотя платные пользователи будут иметь гораздо больше возможностей. Новая технология будет развернута в ближайшие несколько недель. Вскоре будет развернуто приложение ChatGPT для настольных ПК с голосовыми и визуальными возможностями.

Источник: XDA

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