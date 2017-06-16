Фотографии специализированной видеокарты NVIDIA на GPU GP106, предназначенной для добытчиков криптовалют

На прошлой неделе мы писали, что NVIDIA и AMD разрабатывают специальные версии видеокарт, которые будут предназначены для добытчиков криптовалют. Судя по нарастающему потоку соответствующих утечек, выход этих карт уже не за горами.

Китайский ресурс Expreview приводит фотографии «шахтерской» видеокарты, построенной на графическом процессоре NVIDIA GP106. Как видим, карта выполнена на нестандартной печатной плате. Она лишена видеовыходов, а вместо стандартной монтажной пластины на противоположной стороне от разъема PCI-Express х16 расположена специальная панель для крепления.

С этой же стороны в верхнем правом углу можно разглядеть одиночный 6-контактный разъем питания, что позволяет рассчитывать на относительно невысокое энергопотребление ускорителя. В пользу этого также говорит пассивная система охлаждения, представленная алюминиевым радиатором небольшого размера. Но наверняка в вопросе охлаждения карты будут в большей част полагаться на внешние вентиляторы.

Ранее в сети появлялись фотографии (выше) готовой «фермы» на базе восьми карт NVIDIA GPU Mining Card P106-100, система охлаждения которой насчитывала целых девять 80-миллиметровых вентиляторов со скоростью вращения 5800 об/мин.

Известно, что свои версии адаптеров для майнинга на чипах NVIDIA готовят MSI, Colorful и ASUS. С большой вероятностью модели адаптеров первой волны будут копиями игровых видеокарт, лишенных видеовыходов и со сроком гарантии в три месяца, что позволит существенно снизить их стоимость. Но даже они обещают повышение эффективности добычи на 10-30 %, если верить слухам. В то же время специализированные решения с некоторой оптимизацией для еще более эффективной добычи, вероятно, выйдут несколько позже.

Источник: VideoCardz и Expreview