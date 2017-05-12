Google добавила местные мероприятия в результаты поиска для мобильных устройств

Компания Google добавила новую функцию в свой поисковый сервис, доступный через мобильное приложение и мобильную версию сайта. Теперь в результатах поиска также отображаются локальные события. Они выводятся в специальной секции «События», когда пользователь вводит поисковый запрос, связанный с каким-либо мероприятием.

Например, при поиске «художественные мероприятия в эти выходные» будет выводиться простой организованный список ближайших подобных событий. Также можно проводить поиск конкретных мероприятий, например, «джазовые концерты в Остине на следующей неделе», что отфильтрует соответствующие события. Список событий подбирается на основании данных сайтов Eventbrite и Meetup. Также Google подготовила перечень рекомендаций для разработчиков, следуя которым владельцы других сервисов смогут интегрировать данные с результатами поиска.

Новая функция уже начала разворачиваться, но пока что лишь в США.

Источник: The Verge