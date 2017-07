Илон Маск получил «устное» разрешение от властей на строительство подземного тоннеля по маршруту Нью-Йорк — Вашингтон

Илон Маск поделился в собственном твиттере очередной новостью о подземных тоннелях. По его словам, Boring Company уже получила «устное» разрешение от властей на строительство первой линии по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. При этом по словам Илона, расстояние между конечными станциями этой линии можно будет преодолеть всего за 29 минут.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

City center to city center in each case, with up to a dozen or more entry/exit elevators in each city — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

Отметим, что расстояние между городами Нью-Йорк и Вашингтон составляет 328 км, то есть предполагается, что движение будет осуществляться со средней скоростью 680 км/ч. Маск также рассказал, что в каждом из городов будет больше десятка входов с лифтами для доступа к линии Hyperloop.

Также он поведал что параллельно с маршрутом Нью-Йорк — Вашингтон будет строиться тоннель от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (559 км «по воздуху»), а также тоннели в Техас.

Источник: Elon Musk