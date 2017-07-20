Илон Маск получил «устное» разрешение от властей на строительство подземного тоннеля по маршруту Нью-Йорк — Вашингтон

Илон Маск получил «устное» разрешение от властей на строительство подземного тоннеля по маршруту Нью-Йорк — Вашингтон

Илон Маск поделился в собственном твиттере очередной новостью о подземных тоннелях. По его словам, Boring Company уже получила «устное» разрешение от властей на строительство первой линии по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. При этом по словам Илона, расстояние между конечными станциями этой линии можно будет преодолеть всего за 29 минут.

Отметим, что расстояние между городами Нью-Йорк и Вашингтон составляет 328 км, то есть предполагается, что движение будет осуществляться со средней скоростью 680 км/ч. Маск также рассказал, что в каждом из городов будет больше десятка входов с лифтами для доступа к линии Hyperloop.

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Также он поведал что параллельно с маршрутом Нью-Йорк — Вашингтон будет строиться тоннель от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (559 км «по воздуху»), а также тоннели в Техас.

Источник: Elon Musk

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