Intel утверждает, что его 10-нанометровый техпроцесс на целое поколение опережает 10-нанометровые технологии конкурентов

Выйдя наконец-то на рынок после многочисленных переносов сроков выхода, 10-нанометровые процессоры Intel Cannon Lake на целое поколение опередят конкурирующие решения Samsung и TMSC, изготовленные при помощи 10-нанометрового процесса. По крайней мере, так утверждает Intel, отмечая, что превосходство его 10-нанометрового техпроцесса над решениями конкурентов заключается в использовании технологии Hyper Scaling, которая повышает плотность упаковки и позволяет разметить вдвое больше транзисторов.

Как утверждается, технология обеспечит новым процессорам, выход которых намечен на конец этого года, прирост производительности до 25% и снижение энергопотребления до 45% по сравнению с нынешними чипами Kaby Lake, изготавливаемыми по 14-нанометровой технологии. Более того, Intel считает, что она поможет ей и дальше неуклонно следовать закону Мура, а также обеспечит 30% ценовое преимущество (имеется в виду снижение себестоимости производства) над конкурентами вроде AMD.

Это достаточно громкие заявления, особенно с учетом того, что Samsung уже сейчас производит 10-нм процессоры вроде Snapdragon 835. Последний, кстати, является самым производительным мобильным процессором в мире. Впрочем, Intel утверждает, что при одинаковых размерах ее чипы превосходят конкурирующие решения по возможностям, поскольку вмещают вдвое больше транзисторов. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению площади кристалла и «позволяет Intel и дальше следовать закону Мура», объясняет компания в своей презентации PowerPoint.

В будущем Intel планирует использовать улучшенную версию 10-нанометровой технологии, фигурирующую под 10++, которая обеспечит прирост производительности до 15% и снижение энергопотребления до 30%.

Компания Intel раскрыла эти данные в рамках встречи Technology and Manufacturing Day, вероятно, для упокоения покупателей и инвесторов.

Не только Samsung и Qualcomm обошли Intel, первыми выпустив 10-нанометровые чипы. С другой стороны, компания AMD, недавно выпустившая свои новые процессоры Ryzen, имеет все шансы отобрать у Intel немалый кусок рынка ПК. Буквально вчера Intel выпустила восемь процессоров Xeon E3-1200 v6 на архитектуре Kaby Lake. Модель Xeon E3-1230 v6 (4 ядра/8 потоков, частота 3,5/3,9 ГГц, 8 МБ кэша L3, TDP 72 Вт) оценена в $250, а до выхода процессоров AMD Ryzen самый доступный восьмипоточный процессор Intel стоил $380.

Тем не менее, Intel выглядит полностью уверенной в успехе своих следующих процессоров, а также моделей, которые выйдут после них. Компания планирует использовать 10-наномеровый процесс для выпуска процессоров в течение трех лет и только затем перейти на следующий технологический шаг в 7 нм, то есть, использовать трехшаговый цикл смены поколений, на который перешла с текущими 14-нм чипами.

«Мы всегда смотрим на три поколения – 7-9 лет вперед, – отметил исполнительный вице-президент Intel Стейси Смит. – «Пока мы видим наперед, закон Мура будет жить».

Источник: engadget и Intel (PDF)