KGI Securities: Предзаказ на LTE-версию часов Apple Watch Series 3 составляет 80-90% от общего объема, несмотря на их дороговизну и минимальную автономность

Компания Apple представила третье поколение своих умных часов Apple Watch Series 3 в двух модификациях — со встроенным LTE-модемом и без него. Изначально эксперты прогнозировали, что только 30-40% покупателей предпочтут более дорогую LTE-модификацию часов, тогда как оставшиеся клиенты предпочтут не переплачивать за не всегда нужную функциональность.

Однако, прогнозы — это одно, а реальные данные предзаказов — совершенно другое. Напомним, что прием предварительных заказов на Apple Watch Series 3 стартовал 15 сентября, а начало продаж запланировано на 22 сентября. По результатам новых данных аналитики KGI Securities отметили, что заказы на LTE-версию составляют 80-90%, что значительно выше первоначальных оценок.

Пользователи предпочитают более функциональную версию часов, невзирая на более высокую стоимость (от $329/$359 за обычную и от $399/$429 за LTE-версию) и минимальное время автономной работы в режиме разговора, которое составит всего порядка часа.

Напомним, что более дешевой версии Apple Watch Series 3 для нормальной работы необходимо наличие смартфона iPhone, тогда как версия со встроенным модемом позволяет звонить и принимать/отправлять разнообразные сообщения самостоятельно.

Источник: Apple Insider