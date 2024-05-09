Realme GT Neo6 предлагает чип Snapdragon 8s Gen 3, хранилище до 1 ТБ, зарядку на 120 Вт и цену от $290

Realme подготовила к выпуску новый смартфон в своей линейке GT. Realme GT Neo6 получил характеристики флагманского уровня при довольно невысокой цене.

Realme GT Neo6 оснащен почти флагманским процессором Snapdragon 8s Gen 3, который лишь немного уступает функциональностью и производительностью топовой версии Snapdragon 8 Gen 3. На выбор пользователей предлагаются версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища.

Новинка получила 6,78-дюймовый дисплей с закругленными боковыми гранями, изготовленный на базе технологии 8T LTPO AMOLED. Экран поддерживает разрешение FHD+ и переменную частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц. Пиковая яркость для HDR контента заявлена на уровне 6000 нит. Дисплей дополнен сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

На задней панели расположилась двойная камера. Она содержит главный модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882, дополненный оптической системой стабилизации изображения, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера в отверстии дисплея содержит 32-мегапиксельный сенсор.

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Смартфон Realme GT Neo6 также получил батарею емкостью 5500 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 120 Вт. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP65. Устройство доступно в зеленом, фиолетовом и серебристом цветах. Аппарат работает под управлением оболочки Realme UI 5 на базе Android 14.

Realme GT Neo6 поступит в продажу в Китае с 15 мая в следующих конфигурациях:

12 ГБ + 256 ГБ — цена $290

16 ГБ + 256 ГБ — цена $332

16 ГБ + 1 ТБ — цена $415.

Источник: gsmarena

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