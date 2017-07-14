«Киевстар» отобрал десять украинских стартапов в свою программу развития молодых предпринимателей

13 июля 2017 «Киевстар» и Radar Tech определили финалистов Телеком-акселератора 2.0. Среди 34 команд-полуфиналистов только 10 удалось попасть в основную часть конкурса, начало которой запланировано уже на 17 июля.

Телеком-акселератор 2.0 от «Киевстар» и Radar Tech – это масштабный корпоративный акселератор, нацеленный на поддержку и развитие молодых предпринимателей. Победители, которые будут определены в октябре, смогут стать инновационными партнерами мобильного оператора и получить доступ к 26 млн украинских абонентов.

Участниками Телеком-акселератора 2.0 были выбраны следующие стартапы:

Hideez – удобный беспроводной ключ и универсальный идентификатор;

Simo AR – браузер дополненной реальности с возможностью визуального поиска товаров и услуг;

mBill – сервис по принятию платежей для малого бизнеса и частных лиц, работающих с оплатами на карту;

Fora.One – IoT платформа, которая делает умный дом еще более удобным путем интеграции его составляющих с мобильным телефоном;

WInfoSpot – интерактивный сервис взаимодействия с клиентами через мобильные устройства с использованием Wi-Fi;

Win Dim 24– единое окно всех услуг ЖКХ Украины;

Greenbee – IoT решение для мониторинга сельскохозяйственных угодий;

Shop Assistant – shop-бот, который позволяет делать покупки во время просмотра телепрограмм;

UnexploredCity – платформа тематических электронных экскурсий по городам Украины;

HexWix – рекрутинговый сервис для киберспорта.

Вне конкурсной программы к акселерации присоединится команда Any Service – победители корпоративного Digiton 2017 от «Киевстар». Команда предлагает приложение для решения большинства бытовых задач на основе геолокации пользователей.

Все команды ждет более 200 часов теоретических и практических занятий, более 20 отечественных и международных экспертов, менторская поддержка от ключевых специалистов и ТОП-менеджеров «Киевстара». Финалисты получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с оператором связи.

«В этом году мы изменили формат отбора к акселератору и провели для 34 команд полуфинала 5 интенсивных учебных дней для погружения в то, каким образом работает корпорация, как формируются бизнес-кейсы, для понимания, сможет ли быть запущено совместно с телеком-оператором решение, которое предлагает стартап. В октябре, во время финального Demo Day, увидим, какой проект будет выбран для дальнейшего сотрудничества с Киевстар», – рассказал Глава правления Radar Tech и управляющий партнер Unit.city Максим Бахматов.