От Apple MacBook Air за $140 отсоединили нерабочий экран и превратили в настольный компьютер

Дисплей Apple MacBook, который вышел из строя — большая неприятность, его ремонт может стоить дорого. Однако некоторые используют ноутбуки исключительно как настольные ПК, с большим монитором и даже не открывают их Брейди Снайдер из XDA демонтировал нерабочий дисплей и сделал из MacBook Air настольный компьютер с собственной клавиатурой.

Сейчас ноутбуки достаточно мощные, многие люди не нуждаются в отдельном стационарном компьютере. Ноутбук, подключенный к внешнему монитору, док-станции и периферийным устройствам выполняет работу так же хорошо или даже лучше. Если не использовать ноутбук как портативное устройство или иметь для этого другой отдельный лэптоп, тогда дисплей, особенно неработающий, только мешает. Без экрана ноутбук можно не складывать и полноценно использовать его клавиатуру, динамики и разъемы.

«На удивление, существует несколько разумных ситуаций, когда имеет смысл снять экран вашего MacBook, но самая большая и очевидная — это когда ваш дисплей разбит или треснул».

Люди с разбитым экраном MacBook часто используют свой ноутбук с закрытой крышкой и подключенным питанием. MacBook может выводить macOS на внешний монитор для использования, как и любой другой настольный Mac. Однако в этом случае невозможно использовать встроенную клавиатуру и сенсорную панель. В свою очередь, разбитый дисплей является постоянным печальным напоминанием. Вместо того чтобы покупать новый ноутбук или платить за ремонт, можно просто снять экран. Как оказалось в эксперименте, процесс не требует дополнительных затрат и длится менее часа.

По утверждению Снайдера, MacBook Air с процессором M1 и треснувшим экраном можно приобрести менее чем за $200. На eBay даже был выбор, и он купил за $140.

«Получить компьютер на базе M1 дешевле, чем цена пары наушников — это кража. Я сделал именно это, и результаты были невероятными. … Я заплатил около $140 за сломанный ноутбук, поэтому покупка замены дисплея приведет к тому, что мои общие расходы составят $540 за новый M1 MacBook Air. В 2024 году этот компьютер не стоит столько. … Человек, у которого я купил этот ноутбук, просто обновил его до более нового M2 MacBook Air вместо того, чтобы тратить время и деньги на замену, и, вероятно, я бы так и сделал».

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Снайдер решил не покупать экран отдельно из-за стоимости вместе с ремонтом — «не имеет финансового смысла», даже если уже есть нужные инструменты. Чтобы отсоединить экран, энтузиасту понадобилась отвертка с наконечниками Pentalobe и Torx, а также лопатка и пинцет — все это было под рукой.

Он отмечает, что взялся за этот проект, потому что хотел MacBook Air «без головы». Одной из интересных функций Apple Vision Pro является возможность использовать соседний MacBook в виртуальной реальности с помощью функции Mac Virtual Display. В этом режиме встроенный дисплей MacBook выключается, которой воспользовался Брейди. Он говорит, что создание MacBook без экрана не стоит ничего и занимает примерно 30 минут, при наличии инструментов.

Вдохновенный ютубером Люком МианиЧтобы хорошо оценить время и знания, необходимые для завершения проекта, он проверил рейтинг сложности и примерное время ремонта в в руководстве iFixit. Для тех, кто имеет соответствующий опыт работы с техникой, эти данные очень точны.

Нужно было открутить 10 винтов разной длины, чтобы открыть доступ к аккумулятору MacBook Air. Отсоединение батареи является первым шагом в любом ремонте ноутбука. Системная плата находится в верхнем правом углу корпуса, и она очень небольшая. Нужно осторожно отсоединить антенны MacBook, снять планку антенн и открутить винты петли.

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Чтобы снять дисплей, пришлось приподнять верхнюю часть корпуса и открыть ноутбук под углом 90 градусов. Затем крышка с дисплеем вынимается — MacBook разделяется на две части. Если элементы ранее были деформированы, например, во время падения, придется потратить немного времени, чтобы вынуть дисплей. Затем все закрывается в обратном порядке, и аппаратная часть модификации готова.

«На 110 долларов дешевле, чем я заплатил за свою пару AirPods Pro 2, я получил рабочий компьютер Apple Silicon, и это кража».

Использование MacBook Air без экрана превысило ожидания энтузиаста. Клавиатура и трекпад, которые являются частью M1 MacBook Air, «очень хороши», а трекпад Apple «особенно хорошо подходит для производительности». Снайдер подключил ультраширокий монитор Dell UltraSharp 34″ к MacBook Air с помощью кабеля Thunderbolt.

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