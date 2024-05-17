Берегись, YouTube — TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео

TikTok начал тестировать загрузку длинных часовых видео, и это вряд ли понравится YouTube.

Функция доступна в ограниченном перечне стран, однако не станет широко доступной в ближайшее время, говорят в компании (через TechCrunch).

Впервые заметил обновление консультант по социальным сетям Мэтт Наварра — и оно символизирует отход от традиционного позиционирования TikTok, как платформы с короткими видео. Ранее формат соцсети пытались перенять и другие медиагиганты — YouTube запустил Shorts, а Meta добавила в Instagram Reels.

Изначально TikTok предлагал к загрузке 15-секундные видео, но несколько увеличил формат в последние годы. Ролики продолжительностью до часа, по словам компании, позволят формировать истории из нескольких частей, или предоставят больше времени для различных мастер-классов, комедийных скетчей или даже расширенных эпизодов телешоу (в прошлом году американский стриминговый сервис Peacock добавил на платформу дебютный эпизод ситкома «Killing It» — правда, его пришлось разбить на пять частей)

Многие сети загружают первые эпизоды шоу на YouTube, чтобы привлечь новых пользователей на свои платформы — теперь у видеоплатформы Google может появиться достойный конкурент с огромной аудиторией.

В то же время у соцсети, которая принадлежит китайской ByteDance сейчас большие проблемы в США — власти могут запретить приложение, если его не приобретет местный владелец. Один из главных кандидатов — американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и исполнительный директор инвестиционной компании McCourt Global.

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Аналитики Bloomberg Intelligence оценивают американские активы TikTok в $35-40 млрд. Вместе с тем соцсеть не собирается так просто сдаваться, и подала в федеральный суд, чтобы заблокировать закон о потенциальном запрете.

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