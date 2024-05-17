Журналист Роланд Квандт поделился переведенным на английский язык скриншотом вьетнамского магазина ASUS с изображением и характеристиками Vivobook S OLED на процессоре Snapdragon X Elite, который должен выйти в понедельник, 20 мая.
Дизайн ноутбука ASUS Vivobook S 15 OLED выдержан в общей эстетике линейки, а большинство технических характеристик соответствует текущим ожиданиям рынка. Однако наибольший интерес вызывает реальная производительность Snapdragon X Elite, о которой можно будет узнать уже скоро. Вот какие характеристики стали известными:
- Snapdragon X Elite X1E-78-100 (42 МБ кэша, до 3,4 ГГц, 12 ядер, 12 потоков)
- Qualcomm AI Engine 75 TOP
- Видеокарта указана как Intel Qualcomm Adreno
- 32 ГБ памяти LPDDR5X
- 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 1 ТБ
- 15,6″ 3K OLED-дисплей (2880×1620, 16:9, 120 Гц, 600 нит, 100% DCI-P3)
- Аккумулятор 70 Вт/ч (3S1P, 3-элементный Li-on)
- Номер модели S5507QA-MA089WS
Хотя в самой утечке не указана цена, журналист отдельно отметил, что базовая модель может начинаться примерно с €1500. Точно узнать когда выйдут ноутбуки ASUS Vivobook с Snapdragon X можно узнать на сайте компании, где можно увидеть обратный отсчёт времени.
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