Новый Apple iPad Pro на JerryRigEverything — достаточно прочный, слабое место возле USB

Рекордно тонкий Apple iPad Pro с OLED-экраном наконец-то попал в руки Зака с YouTube-канала JerryRigEverything. Видеоблогер ответил на вопрос, который волнует многих — легко ли сломать планшет толщиной 5,1 мм. Его ответ понравится поклонникам Apple.

Но начнем с дисплея. Экран iPad Pro достаточно выносливый, легкие царапины на нем возникли на отметке 6 по традиционной шкале жесткости инструментов JerryRigEverything. Самые легкие царапины заглаживаются после использования салфетки для протирки. Также дисплей выдержал длительное применение зажигалки без заметных следов или потери функциональности.

А вот сломать iPad в альбомном режиме руками оказалось довольно трудно. Планшет гнулся, но не ломался. Экран сначала в некоторых местах отделился от краев корпуса, а затем получил небольшую трещину.

Такая выносливость объясняется гибкой, но прочной внутренней вставкой, расположенной посередине вдоль планшета. По меньшей мере, новый iPad Pro такой же прочный, как и его более толстые предшественники.

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А вот результат на сгибание в портретной ориентации хуже. Экран почти сразу потрескался в самом хрупком месте — возле разъема USB. Полость внутри разъема лишает конструкцию жесткости. Зак предположил, что еще одна, перпендикулярная предыдущей, прочная вставка могла бы улучшить результат.

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