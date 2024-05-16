Новый Apple iPad Pro на JerryRigEverything — достаточно прочный, слабое место возле USB

Рекордно тонкий Apple iPad Pro с OLED-экраном наконец-то попал в руки Зака с YouTube-канала JerryRigEverything. Видеоблогер ответил на вопрос, который волнует многих — легко ли сломать планшет толщиной 5,1 мм. Его ответ понравится поклонникам Apple.
Но начнем с дисплея. Экран iPad Pro достаточно выносливый, легкие царапины на нем возникли на отметке 6 по традиционной шкале жесткости инструментов JerryRigEverything. Самые легкие царапины заглаживаются после использования салфетки для протирки. Также дисплей выдержал длительное применение зажигалки без заметных следов или потери функциональности.
А вот сломать iPad в альбомном режиме руками оказалось довольно трудно. Планшет гнулся, но не ломался. Экран сначала в некоторых местах отделился от краев корпуса, а затем получил небольшую трещину.
Такая выносливость объясняется гибкой, но прочной внутренней вставкой, расположенной посередине вдоль планшета. По меньшей мере, новый iPad Pro такой же прочный, как и его более толстые предшественники.
А вот результат на сгибание в портретной ориентации хуже. Экран почти сразу потрескался в самом хрупком месте — возле разъема USB. Полость внутри разъема лишает конструкцию жесткости. Зак предположил, что еще одна, перпендикулярная предыдущей, прочная вставка могла бы улучшить результат.
Apple використовує логотип нового iPad Pro як частину системи охолодження
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