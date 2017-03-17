Корейская компания предлагает Киеву бесплатно разработать систему «электронного билета» и инвестировать 500-700 млн грн в процесс ее внедрения (но КГГА пока не соглашается)

Компания Korea Smart Card Company с начала года предлагает Киеву создать проект внедрения «электронного билета». При этом корейцы не только предлагают бесплатно разработать технико-экономическое обоснование проекта, но и готовы инвестировать от 500 до 700 миллионов гривен для внедрения электронного билета в общественном транспорте в Киеве. Но КГГА пока не дала официальный ответ на данное предложение, хотя оно поступило еще в начале года. Об этом на своей Facebook-странице сообщил бывший заместитель мэра Киева Илья Сагайдак.

По графику корейская компания до конца мая текущего года может сделать пилотный проект на одном из столичных маршрутов (предварительно 114), а уже к концу 2017 года внедрить электронный билет во всем коммунальном транспорте Киева. В свою очередь к концу следующего года электронный билет может быть внедрен в метро и для частных перевозчиков. Таким образом, благодаря данному предложению Киев может за два года полностью отойти от наличного расчета в общественном транспорте.

«Компания Korea Smart Card Company, которая уже реализовала систему электронного билета в таких городах как Сеул, Куала Лумпур, Сингапур, Абу Даби и др, с начала года предлагает Киеву подписать меморандум, чтобы в месячный срок разработать ТЭО и внедрить пилотный проект (при этом, все это за счет компании). Что важно, компания заявила о потенциальной возможности инвестировать в проект от 500 до 700 млн грн.» — рассказал Илья Сагайдак.

Как отмечает Илья Сагайдак, для столицы это — повышение прибыльности предприятий (за счет вывода заметной части доходов из «тени»), обновление подвижного состава, четкий учет пассажиров и их комфорт. Судя по международному опыту, «электронный билет» положительно повлияет и на социальные аспекты. Так, по прогнозам, ДТП могут снизиться на 25%, спрос на общественный транспорт — возрасти на 16%, спрос на использование собственного авто может — упасть на 24%. Вдобавок увеличится скорость муниципального транспорта, что сможет разгрузить транспортное движение в Киеве и улучшить комфорт передвижения пассажиров по городу.

Напомним, что первым проект «электронного билета» запустили во Львове, а сегодня стало известно, что к данному проекту также подключились Чернигов и Ивано-Франковск. Все три перечисленных проекта запущены на базе технологий ПриватБанка, предлагающего считывать QR-код в салоне транспорта и оплачивать поездку в мобильном приложении Приват24. В ближайшее время также ожидается запуск «электронных билетов» в Киеве, Виннице, Ужгороде, Николаеве, Днепре и других крупных городах.

Со своей стороны отметим, что вряд ли власти Киева беспричинно отказываются от столь щедрого предложения в виде бесплатного внедрения системы «электронного билета» компанией Korea Smart Card Company. Скорее всего на данный момент ведутся переговоры с ПриватБанком, который уже запустил свой вариант в трех городах страны и наверняка рассчитывает масштабировать его на всю Украину. В этом случае остается пожелать КГГА прозрачно выбрать действительно лучший вариант, который будет максимально удобен киевлянам.

Источник: Илья Сагайдак