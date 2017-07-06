Космоплан Virgin Galactic VSS Unity переходит в фазу испытаний с активным двигателем и должен совершить первый коммерческий полет уже в следующем году

Как мы уже неоднократно отмечали, Virgin Galactic, несмотря на трагическое крушение суборбитального космического корабля VSS Enterprise в 2014 году, полна решимости довести свой проект до коммерческой фазы – осуществления туристических полетов в космос. В ближайшее время компания собирается возобновить пилотируемые тестовые полеты своего корабля с работающим реактивным двигателем после трехлетнего перерыва. Об этом британский финансовый магнат и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон сообщил изданию Bloomberg.

Активные полеты – это следующая фаза испытаний летательного аппарата VSS Unity (он же SpaceShipTwo), идущая после фазы с множеством испытанных полетов, в которых аппарат находился в режиме планирования.

Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo будет совершать испытательное полеты с работающим двигателем каждые три недели с постепенным наращиванием высоты вплоть до ноября-декабря этого года. Примерно в эти временные рамки Virgin Galactic рассчитывает достичь пределов земной атмосферы. Это достаточно амбициозные планы и плотный график, учитывая, что Virgin Galactic вернулась в строй только в сентябре прошлого года, когда VSS Unity впервые поднялся в небо после двухлетнего перерыва, вызванного крушением VSS Enterprise в 2014 году.

Брэнсон вновь повторил ожидаемые сроки начала коммерческих рейсов с туристами – к концу 2018 года. Сам же он планирует полететь в космос на VSS Unity в середине 2018 года. Это будет первый космический полет VSS Unity. Сейчас главный вопрос в том, сможет ли Virgin Galactic выдержать график? Понятно, что компания извлекла уроки из предыдущих неудач, но покорение космоса никогда не было легкой задачей, невозможно предсказать все и даже самая незначительная проблема может привести к переносу на несколько месяцев.