LG анонсировала защищённый смартфон X venture с дополнительной многофункциональной кнопкой QuickButton

Компания LG анонсировала выпуск смартфона X venture в рамках линейки защищённых устройств X. Данная новинка защищена от воздействия пыли и воды в соответствии с требованиями сертификации IP68. Также она сертифицирована в соответствии со стандартом 14 MIL-STD 810G и способна сохранять работоспособность после падений, многократных погружений в воду на глубину до 1,5 метра, пребывания в условиях нетипично высоких и низких температур.

Смартфон LG X venture оснащён 5,2-дюймовым LCD дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек и процессором Snapdragon 435. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а ёмкость расширяемого хранилища – 32 ГБ. На задней панели расположена камера с 16-мегапиксельным сенсором, а на лицевой панели доступна 5-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом (угол зрения 120 градусов). Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 4100 мАч, которая обеспечивает до 48 часов автономной работы. Благодаря поддержке технологии Quick Charge 2.0 аккумулятор можно зарядить до 50% ёмкости всего за 48 минут. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 Nougat.

На боковой грани смартфона LG X venture расположена дополнительная кнопка под названием QuickButton, которая вызывает запуск нового приложения Outdoor Essentials. В нём имеется барометр, компас, фонарик, а также информация о погоде, количестве пройденных шагов, дистанции, сожжённых калориях. Причём, кнопка является многофункциональной. Короткое нажатие запускает приложение Outdoor Essentials, а длинное нажатие – меню настроек. При двойном нажатии запускается режим Glove Mode, при котором смартфон распознаёт прикосновения и жесты рук пользователя с надетыми перчатками. Также кнопка может быть настроена для вызова любых установленных приложений.

Смартфон LG X venture поступит в продажу уже в скором времени, но его цена пока не сообщается.

Источник: gsmarena