Владельцы Apple iPad Pro M4 жалуются на «зернистый» дисплей и дефекты HDR

Пользователи новых планшетов Apple iPad Pro с процессором M4 жалуются на артефакты «зернистости» на тандемном OLED-дисплее. Несмотря на яркое изображение и передовую технологию фактически двух дисплеев, похоже, экран оказался небезупречным.

Некоторые владельцы iPad Pro жалуются на Reddit на дефект, который особенно заметен на темном фоне и в темных комнатах. На фото экрана зернистость кажется очень заметной на фоне темных элементов программного интерфейса.

Причиной может быть эффект Мура означает неравномерность между пикселями, которая часто вызвана неправильным освещением экрана. Если пиксель получает слишком низкое напряжение, он может отличаться по внешнему виду от другого рядом. Эффект заметен на ЖК-экранах, которые полагаются на отдельную подсветку, а также на OLED-панелях.

Возникновение эффекта в основном связано с производством. Дисплеи, изготовленные из нескольких слоев, иногда могут быть неидеальными. Также возможно, что во время производства произошло определенное загрязнение, которое повлияло на кристаллы панели OLED.

Этот эффект является очень распространенной проблемой, которая возникает у многих производителей и поставщиков, часто ее часто невозможно избежать. Во многих случаях подобное отказываются считать дефектом.

Ранее на дисплеях iPad Pro M4 заметили и другой дефект — проблема с содержанием HDR на некоторых оттенках синего (темно-синий и индиго). На изображениях блики HDR исчезают и кажутся белыми или деформированными. Артефактов нет на других OLED-устройствах Apple, таких, как iPhone 15 Pro.

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«Лучший способ заметить это — посмотреть на персонажа в темно-синей рубашке. Складки, кажется, мерцают, как паутина, размещенная на поверхности. Иногда часть изображения кажется чернильным пятном».

Первую проблему Apple не комментировала, что ко второй компания уже работает над программным исправлением.

Источники: MacRumors, iMore

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