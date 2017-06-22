LG создала 3D-камеру для самоуправляемых роботов, которая работает на основе технологии украинской компании Augmented Pixels

Компания LG объявила о создании 3D-камеры для самоуправляемых роботов, которая работает на основе технологии украинской компании Augmented Pixels.

Речь идет о технологии компьютерного зрения SLAM. С ее помощью движущиеся электронные механизмы, например, дроны или роботы, способны самостоятельно определять свое местоположение и в это же время распознавать окружение. Созданная LG камера не только помогает передвигаться роботам, но и может отслеживать положение гарнитур дополненной и виртуальной реальности.

«Модуль, который включает в себя камеру и технологию SLAM, — это эффективное решение с точки зрения его работы и цены. Он может удовлетворить требования большинства производителей роботов и систем дополненной и виртуальной реальности», — заявил главный инженер LG Electronics Юнь Суп Шин.

«У нас одна из самых передовых технологий на рынке, но клиентам нужно законченное решение (софт + железо). Наше партнерство с LG позволит создать такой продукт для рынков AR Glasses и Home Robotics», — отметил СЕО Augmented Pixels Виталий Гончарук.