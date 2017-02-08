LG выпустила умные часы Wear Style и Wear Sport на базе Android Wear 2.0

Компания LG подготовила к выпуску новые версии умных часов на базе новой программной платформы Android Wear 2.0. Она принесла носимым устройствам больше возможностей индивидуальной настройки, более функциональную версию Google Fit, поддержку загрузки приложений непосредственно на часы, расширенные возможности работы с сообщениями и поддержку Google Assistant.

Новые модели умных часов LG Watch Style и LG Watch Sport оснащены круглыми P-OLED дисплеями диагональю 1,2 и 1,38 дюйма, соответственно. В устройствах используются процессор Snapdragon Wear 2100 с частотой 1,1 ГГц, 4 ГБ встроенной флэш-памяти, модули Wi-Fi и Bluetooth. Корпуса обеспечивают защиту внутренних компонентов от воздействия пыли и воды.

Модель LG Watch Sport ориентирована на любителей фитнеса. Она содержит гироскоп, акселерометр, барометр, модуль GPS, а также модули связи LTE и NFC, что позволяет работать с платёжным сервисом Android Pay. Объём оперативной памяти составляет 768 МБ, а ёмкость встроенной батареи – 430 мАч. В то же время модель LG Watch Style является более компактным, тонким и стильным решением. Здесь нет модулей LTE, NFC и GPS, объём ОЗУ уменьшен до 512 МБ, а ёмкость батареи – до 240 мАч. Зато покупателям предлагаются три версии цветового исполнения корпуса (серебристый, титановый и розовое золото) и ремешки из натуральной кожи.

Новые умные часы LG поступят в продажу 10 февраля. Версия Wear Style оценивается в $249 или $279 (за цвет розовое золото). Модель Wear Sport будет продаваться по цене $349.

Источник: The Verge, Google