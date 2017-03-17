На 21 марта запланирована презентация нового продукта Xiaomi серии Mi TV

В скором времени линейка продуктов компании Xiaomi пополнится новым устройством. На следующую неделю запланирована презентация Mi TV. Об этом свидетельствует опубликованное тизерное изображение.

Скорее всего будет представлен новый компактный телевизор с широкими функциональными возможностями. На тизере изображён ребёнок в костюме супермена, что можно трактовать как «Мал, да удал».

Новый Xiaomi Mi TV будет представлен 21 марта. Несмотря на то, что об устройстве, фактически, ничего не известно, уже запущена возможность оформить предварительный заказ на новинку. Смельчаки, отважившиеся купить кота в мешке, могут рассчитывать на получение скидки в сумме 100 юаней (около $14,5) от конечной цены продукта.

Вероятно, Xiaomi Mi TV будет телевизором, ориентированным на молодых людей. Предполагается, что он сможет воспроизводить разнообразный контент и обеспечит комфортный просмотр с качественным изображением.

Источник: gizmochina