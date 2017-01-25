«Нова пошта» запустила бота в Viber

Компания «Нова пошта» запустила сервисного чат-бота в мессенджере Viber, который поможет отследить посылку, вызвать курьера, вычислить стоимость доставки и найти ближайшее отделение. Кроме этого, он может информировать о новостях компании, о графике работы отделений в праздники, изменениях в расписании доставок из-за погодных условий.

Чтобы восспользоваться ботом, нужно зайти во вкладку «Мои контакты» в Viber, найти среди публичных (public accounts) аккаунт «Нова пошта» и нажать «Отслеживать» (Follow). При этом, чтобы, например, получить нформацию о статусе посылки или стоимости доставки нужно нажать кнопку чата в аккаунте «Нова пошта», ввести любое слово и выбрать нужную опцию.

Бот «Нова пошта» доступен пользователям смартфонов на iOS и Android, на которых установлена ​​последняя версия Viber.

«Нова пошта» начала информировать клиентов через Viber в августе 2016 года. Сообщения в мессенджер составляют 24% от общего количества сервисных уведомлений клиентов (также среди них — SMS и push-сообщения в мобильном приложении).