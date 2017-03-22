Новая фабрика Xiaomi в Индии производит по одному смартфону в секунду, но этого все равно недостаточно

Компания Xiaomi открыла вторую фабрику по производству смартфонов в Индии, которая является вторым после Китая наиболее важным для производителя рынком. Предприятие расположено в Шри-Сити, штат Андхра-Прадеш, и было построено совместно Foxconn, еще одним китайским OEM-гигантом.

Об открытии завод было объявлено в ходе мероприятия, посвященного началу продаж смартфона Redmi 4A на индийском рынке. Вице-президент компании и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн заявил, что предприятие уже вышло на запланированную скорость производства – один смартфон в секунду. Эти цифры могут показаться впечатляющими, особенно с учетом наличия у компании еще одного завода, работающего на полную мощность. Тем не менее, компания по-прежнему испытывает проблемы с поставками смартфонов. По словам главы Xiaomi India, спрос по-прежнему превышает предложение. В качестве примера руководитель привел ситуацию с продажами Redmi Note 4 – всего за 45 дней компания продала более 1 млн смартфонов. А ведь могла продать еще больше, если бы смартфоны не закончились.

На заводах Xiaomi в Индии работает около 5000 человек, причем 90% составляют женщины. Отметим, что индийское портфолио смартфонов Xiaomi включает модели Redmi 3S (две версии), Redmi Note 4 (три версии) и Mi 5. Причем только модель Mi 5 компания возит сюда из Китая, все остальные – производятся на месте в Индии.

Напомним, в прошлом году Xiaomi была выбита из пятерки самых крупных поставщиков смартфонов компаниями Huawei, OPPO и Vivo. Одной из главных причин падения продаж считается недостаточное внимание к офлайновым продажам. Но, похоже, Xiaomi хорошо выучила этот урок. Мы неоднократно писали, что к 2020 году компания планирует открыть более 1000 новых магазинов по всему миру.

Источник: gizmochina