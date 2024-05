Dell выпустит пять ноутбуков на Snapdragon X в 2024 году в линейках XPS 13, Inspiron 14 и Latitude по цене от $1099

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Dell анонсировала сразу пять ноутбуков с конфигурацией Qualcomm, которые выйдут в текущем году: XPS 13 (9345), Inspiron 14, Inspiron 14 Plus, Latitude 7455 и Latitude 5455.

Новый XPS 13 работает на базе 12-ядерного процессора Snapdragon X Elite среднего класса с Dual Core Boost (также обещают 10-ядерную версию X Plus, но только в Китае) — с поддержкой до 64 ГБ ОЗУ, до 2 ТБ PCIe SSD (с опцией 4 ТБ после запуска) и три варианта 13,4-дюймового дисплея: на 500 нит, 1920 x 1200, без сенсора, с частотой обновления 120 Гц; сенсорный IPS-дисплей с разрешением 500 нит, 2560 x 1600, с HDR и частотой обновления 120 Гц; и 400 нит, 60 Гц, 2880 x 1800, сенсорный OLED-дисплей с HDR.

Все три конфигурации получают веб-камеру 1080p, которая поддерживает Windows Hello, и USB4 Type C с DisplayPort 2.1 и Power Delivery. OLED-версия будет немного тоньше, чем IPS-версии (на 0,58 дюйма по сравнению с 0,60 дюйма), но все три будут весить 1,1 кг.

Dell Latitude 7455 будет иметь те же варианты чипов Snapdragon X Elite и X Plus, но обе конфигурации можно будет приобрести в США. Этот ноутбук будет поддерживать до 32 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ накопителя M.2 2230 SSD и кучу портов: два USB4 Type C, один USB-A 3.2 Gen 1, microSD, аудио-разъем, веб-камеру Windows Hello, плюс дополнительный считыватель отпечатков пальцев и дополнительный внешний лоток для карточек uSIM для подключения 5G. Будет всего один вариант дисплея: 14-дюймовый сенсорный IPS, 2650 x 1600. Обе конфигурации Latitude будут иметь вес 1,4 кг и толщину 0,67 дюйма.

Наконец, Dell Inspiron 14 Plus (7441) будет поставляться только с 10-ядерным процессором Snapdragon X Plus, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ/1 ТБ M.2 SSD и одним дисплеем: 14-дюймовым, 2560 x 1600, IPS без сенсора с веб-камерой Windows Hello 1080p. Порты включают два USB4 типа C, один USB-A 3.2, одно устройство для чтения карточек microSD и разъем для гарнитуры. Он будет весить около 1,4 кг, в зависимости от конфигурации, и будет иметь толщину 0,58 дюйма.

Все пять ноутбуков (и дополнительные сведения о тех, о которых здесь не идет речь) будут выпущены позже в этом году, но XPS 13 и Inspiron 14 Plus уже доступны для предварительного заказа. Стоимость XPS 13 стартует от $1299, а Inspiron 14 Plus — от $1099.

Источник: The Verge

