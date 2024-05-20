Microsoft внедряет Copilot в Minecraft и других играх — к чему это может привести

Во время мероприятия Surface and AI Microsoft продемонстрировала интеграцию Copilot в игры на примере Minecraft. Игроки смогут использовать естественный язык, чтобы задавать вопросы вроде «Как создать меч?». Copilot будет искать необходимые материалы в сундуках и инвентаре, или снаружи, если их нет. Также он объяснит, как создать предмет и тому подобное без необходимости сворачивать игру и искать информацию на сайтах.

Удобная возможность спросить в игре, как убить босса или как найти секреты в локации может фундаментально изменить способ создания игр и игры в них. Также она уменьшит потребность в сайтах, традиционных форумах и чатах, таких как Discord.

Также нововведение может повлиять на баланс в играх. В свое время команда разработчиков World of Warcraft потратила много усилий на балансировку API аддонов игры. Многие из них позволяют игрокам создавать модификации для автоматизации определенных игровых механик. ИИ может вмешаться в эту часть и сделать игры более легкими или несбалансированными из-за легкой помощи.

Веб-сайтам и базам данных может стать труднее финансировать свою деятельность в этом новом мире. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на качество информации, полученной с этих платформ. Таким образом, может возникнуть нисходящая спираль и то, что некоторые теоретики искусственного интеллекта описывают как «коллапс модели», когда искусственный интеллект больше не получает точную информацию.

Важно заметить, что пока конкретных планов ввести Copilot в играх в ближайшее время нет, Microsoft только анонсировала возможность.

Онлайн-курс "Фінансовий директор" від Laba. Опануйте інструменти управління грошовими потоками, ризиками та активами компанії, щоби перейти на посаду CFO. Приєднатися до курсу

Источник: Windows Central

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.