Обновление до MIUI 9 получат почти все смартфоны компании, включая Xiaomi Mi 2 и Mi 2S, которыми до сих пор пользуются 5 млн человек

Вчера мы узнали, что смартфон Xiaomi Mi 5X и прошивка MIUI 9 будут представлены 26 июля, а сегодня китайский производитель объявил о наборе участников для закрытого бета-тестирования новой оболочки.

Пока что для тестирования доступна только китайская версия прошивки, международная должна выйти «в ближайшее время». Желающим принять участие в закрытом бета-тестировании MIUI 9 необходимо загрузить приложение MIUI Global Forum и заполнить соответствующую заявку. В данном случае стоит учитывать, что общение со службой поддержки происходит исключительно на английской языке посредством мессенджера QQ. В приложении пользователям нужно выбрать раздел Recruitment, после чего ввести данные в трех полях. Имена пользователей, попавших в первую партию бета-тестеров, будут объявлены 25 июля. Отметим, что некоторые пользователи (модераторы, обзорщики приложений, новостные ресурсы и фан-сайты, дизайнера и др.) могут получить доступ к бета-версии прошивке вне очереди и без подачи всяких заявок.

Но важнее здесь то, что для MIUI 9 заявлена поддержка смартфонов, начиная с модели Mi 2, которая в августе этого года отметит свое пятилетие. К слову, на своей страничке в социальной сети Weibo, исполнительный директор Лэй Цзюнь заявил, что смартфоном Xiaomi Mi 2 и его улучшенной версией Mi 2S во всем мире продолжают пользоваться более 5 млн человек. Напомним, что обе модели оснащаются дисплеями диагональю 4,3 дюйма, что крайне мало по современным меркам. Но именно компактность, предположительно, и является всему причиной.

Ниже по линейкам перечисляем все смартфоны Xiaomi, на которых будет работать MIUI 9, основанная на Android 7.0 Nougat:

Mi: Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5c, Mi 5, Mi 4S, Mi 4c, Mi 4, Mi 3, Mi 2/2S, Mi MIX, Mi Max 2, Mi Max, Mi Note 2, Mi Note/Pro, Mi Pad 2, Mi Pad 1;

Redmi Note: Redmi Note 4X (MediaTek), Note 4X (Snapdragon), Note 4, Note 3 (MediaTek), Note 3 (Snapdragon), Note 2, Redmi Note;

Redmi: Redmi Pro, Redmi 4X, 4A, 4, 4 Prime, Redmi 3S, 3S Prime, Redmi 3, Redmi 2, 2A, 2 Prime, Redmi 1S и Redmi 1.

Источник: gizmochina и gsmarena