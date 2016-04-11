Официальное приложение UAID READER позволяет самостоятельно считать все данные с новых внутренних паспортов в формате ID-карты

На официальном сайте государственного предприятия «Полиграфический комбинат Украина» появилась программа UAID READER для платформ Windows и Android, предназначенная для считывания информации с бесконтактных электронных носителей паспорта гражданина Украины в форме пластиковой ID-карточки.

Разработанное отечественной IT-компанией приложение позволяет считать всю информацию, которую содержит ID-паспорт. При этом для идентификации необходимо указать PIN-код, который знает только владелец или же CAN-код, представляющий собой последние шесть цифр номера паспорта.

Отметим, что на бесконтактный электронный чип в электронном украинском паспорте кроме основных сведений о владельце документа записаны и дополнительные биометрические данные: цветная фотография, информация о месте проживания и семейное положение.

«Теперь появилась простая и удобная возможность проверить данные владельца ID-карты. Я уверен, что эта программа существенно поможет в работе юридических и банковских учреждений. А также, это самый простой способ убедиться человеку, в том, что его паспорт действительно функционирует, как современный электронный документ», — отметил директор «Полиграфкомбината Украина» Максим Степанов.

На данный момент программа для считывания электронных паспортов UAID READER доступна для загрузки и установки владельцам ПК и мобильных устройств с операционными системами Windows и Android.

Кроме программного обеспечения, пользователям понадобится устройство для считывания карты — встроенный в смартфон NFC-модуль или выносной специализированный сканер для ПК.

Ссылка для загрузки UAID READER (общий архив Windows, Android — 12,6 МБ)

Источник: «Полиграфический комбинат Украина»