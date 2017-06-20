ООН, Microsoft и другие компании работают над системой цифровой идентификации на основе блокчейн для лиц, лишённых документов

В современном мире существует достаточно много людей, лишённых каких-либо документов. И это усложняет доступ к банковским услугам, медицине, мешает реализации избирательного права. По примерным подсчётам, около 1,1 млрд человек на Земле не имеют документов.

Корпорация Microsoft совместно с Accenture и Avanade присоединились к усилиям ООН по внедрению системы цифровой идентификации для таких людей, что призвано облегчить их жизнь. Прототип системы основан на технологии блокчейн, благодаря чему людей можно обеспечить надёжным идентификатором, которым можно будет воспользоваться в любом месте. Вместо того, чтобы разместить данные идентификаторов в единой базе данных, инициатива предусматривает использование распределённой базы данных, размещённой у доверенных компаний. В то же время, такой подход обеспечивает высокий уровень приватности и безопасности. При этом предусмотрено использование средств биометрической идентификации (таких как отпечатки пальцев или сканирование радужной оболочки глаза).

Система цифровой идентификации является частью государственно-частного партнёрства ID2020, которое продвигает ООН в рамках инициативы устойчивого развития 2030 Sustainable Development. В её рамках преследуется цель по предоставлению средств официальной идентификации для всех жителей Земли. Это позволит оказывать помощь беженцам, а люди с более стабильными условиями жизни смогут воспользоваться новыми государственными услугами, которые ранее им были недоступны.

Источник: Engadget