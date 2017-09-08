Опубликовано официальное изображение компактного электрического хэтчбека Mercedes EQ A, который покажут на Франкфуртском автошоу

Еще один немецкий автопроизводитель решил приоткрыть завесу тайны над концептом собственного электромобиля и опубликовал изображение, практически полностью раскрывающее дизайн будущей новинки. Из скетча концепта Mercedes EQ A видно, что модель представляет собой компактный двухдверный хэтчбек с весьма выразительным дизайном.

Ранее концерн Daimler AG‏ уже выкладывал фотографии фар и задних фонарей, а также поделился коротким тизерным видео:

И снова автопроизводитель не стал делиться технической информацией о новинке, так что нам остается только предполагать, что он получит платформу полноприводного внедорожника Mercedes Generation EQ. Данный концепт располагал двумя электродвигателями мощностью 300 кВт на каждой оси, что позволяло ему разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Батарея на 70 кВтч была интегрирована в пол, она обеспечивала запас хода в 500 км, а специальная быстрая зарядка добавляла дополнительные 160 км пробега за 5 минут заряда. Точные характеристики электрохэтчбека Mercedes EQ A мы узнаем уже на следующей неделе, когда стартует Франкфуртское автошоу (14-24 сентября).

Источник: Motor1