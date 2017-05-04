Philips 328E8QJAB5 — новый 32-дюймовый монитор для дома с изогнутым Full HD экраном по цене 9200 грн

Компания MMD представила новый 32-дюймовый изогнутый монитор Philips 328E8QJAB5 из линейки E-line, ориентированной на использование в домашних условиях.

Изогнутый 32-дюймовый экран с радиусом изгиба 1800 мм позволяет сосредоточиться на выполняемой задаче, «охватывая» практически все доступное поле зрения. Матрица VA с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и соотношением сторон 16:9 обеспечивает достаточно четкую и качественную картинку под любым углом взгляда. Вдобавок, поддержка технологии Ultra Wide-Color позволяет отображать 103% гаммы NTSC и 126% гаммы sRGB (по результатам CIE 1931), что делает цветовую гамму максимально естественной.

Геймеры оценят технологию Adaptive Sync, которая устраняет подвисания изображения и размытие картинки в динамичных сценах, а также режим SmartImage Game, который уменьшает время отклика и выравнивает баланс яркости для слишком тёмных и слишком светлых участков картинки на экране Philips 328E8QJAB5. Еще можно отметить функцию SmartContrast, анализирующую изображение на экране и автоматически подстраивающую цвета и яркость подсветки так, чтобы добиться максимального качества изображения, а также технологию Flicker-free, которая автоматически снижает частоту мерцания изображения и подстраивает яркость экрана.

Монитор из серии E-line отличается минималистичной изогнутой подставкой и «универсальным» стилем оформления с черными и серыми элементами дизайна, который подойдет практически к любому интерьеру. К тому же модель не нуждается во внешних колонках благодаря паре встроенных динамиков.

Технические характеристики Philips 328E8QJAB5:



Тип матрицы ЖК-монитора VA LCD Технология подсветки W-LED Диагональ экрана 31,5 дюйма / 80 см Соотношение сторон 16:9 Фактические размеры экрана 698,11 (Г) x 392,69 (В) при радиусе изгиба 1800 мм Оптимальное разрешение 1920 x 1080 при 60 Гц Углы обзора 178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10 Яркость 250 кд/м² Цвета 16,7 млн Цветовая гамма (тип.) NTSC 103% (по результатам CIE 1976)

sRGB 126% (по результатам CIE 1931) Улучшение качества изображения SmartImage game Комфорт Встроенные динамики: 3 Вт x 2

Замок Kensington

Поддержка Plug & Play Подключение Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort, HDMI (цифровой, HDCP)

Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному

Аудиоразъёмы: аудиовход, разъём для наушников Подставка Наклон: -5/10° Корпус Цвет: чёрный и серый (орудийная бронза) Отделка: глянцевая Комплектация Монитор с подставкой

Кабели: D-Sub, HDMI, аудиокабель, шнур питания

Документация пользователя

Новая модель Philips 328E8QJAB5 появится в продаже в Украине в конце мая текущего года по рекомендованной цене 9209 гривен.

Источник: MMD