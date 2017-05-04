Philips 328E8QJAB5 — новый 32-дюймовый монитор для дома с изогнутым Full HD экраном по цене 9200 грн

Philips 328E8QJAB5 — новый 32-дюймовый монитор для дома с изогнутым Full HD экраном по цене 9200 грн

Компания MMD представила новый 32-дюймовый изогнутый монитор Philips 328E8QJAB5 из линейки E-line, ориентированной на использование в домашних условиях.

Изогнутый 32-дюймовый экран с радиусом изгиба 1800 мм позволяет сосредоточиться на выполняемой задаче, «охватывая» практически все доступное поле зрения. Матрица VA с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и соотношением сторон 16:9 обеспечивает достаточно четкую и качественную картинку под любым углом взгляда. Вдобавок, поддержка технологии Ultra Wide-Color позволяет отображать 103% гаммы NTSC и 126% гаммы sRGB (по результатам CIE 1931), что делает цветовую гамму максимально естественной.

Геймеры оценят технологию Adaptive Sync, которая устраняет подвисания изображения и размытие картинки в динамичных сценах, а также режим SmartImage Game, который уменьшает время отклика и выравнивает баланс яркости для слишком тёмных и слишком светлых участков картинки на экране Philips 328E8QJAB5. Еще можно отметить функцию SmartContrast, анализирующую изображение на экране и автоматически подстраивающую цвета и яркость подсветки так, чтобы добиться максимального качества изображения, а также технологию Flicker-free, которая автоматически снижает частоту мерцания изображения и подстраивает яркость экрана.

Монитор из серии E-line отличается минималистичной изогнутой подставкой и «универсальным» стилем оформления с черными и серыми элементами дизайна, который подойдет практически к любому интерьеру. К тому же модель не нуждается во внешних колонках благодаря паре встроенных динамиков.

Технические характеристики Philips 328E8QJAB5:

Тип матрицы ЖК-монитораVA LCD
Технология подсветкиW-LED
Диагональ экрана31,5 дюйма / 80 см
Соотношение сторон16:9
Фактические размеры экрана698,11 (Г) x 392,69 (В) при радиусе изгиба 1800 мм
Оптимальное разрешение1920 x 1080 при 60 Гц
Углы обзора178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
Яркость250 кд/м²
Цвета16,7 млн
Цветовая гамма (тип.)NTSC 103% (по результатам CIE 1976)
sRGB 126% (по результатам CIE 1931)
Улучшение качества изображенияSmartImage game
Комфорт
  • Встроенные динамики: 3 Вт x 2
  • Замок Kensington
  • Поддержка Plug & Play
Подключение
  • Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort, HDMI (цифровой, HDCP)
  • Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному
  • Аудиоразъёмы: аудиовход, разъём для наушников
Подставка
  • Наклон: -5/10°
Корпус

Цвет: чёрный и серый (орудийная бронза)

Отделка: глянцевая

Комплектация
  • Монитор с подставкой
  • Кабели: D-Sub, HDMI, аудиокабель, шнур питания
  • Документация пользователя

Новая модель Philips 328E8QJAB5 появится в продаже в Украине в конце мая текущего года по рекомендованной цене 9209 гривен.

Источник: MMD

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