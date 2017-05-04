Philips 328E8QJAB5 — новый 32-дюймовый монитор для дома с изогнутым Full HD экраном по цене 9200 грн
Компания MMD представила новый 32-дюймовый изогнутый монитор Philips 328E8QJAB5 из линейки E-line, ориентированной на использование в домашних условиях.
Изогнутый 32-дюймовый экран с радиусом изгиба 1800 мм позволяет сосредоточиться на выполняемой задаче, «охватывая» практически все доступное поле зрения. Матрица VA с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и соотношением сторон 16:9 обеспечивает достаточно четкую и качественную картинку под любым углом взгляда. Вдобавок, поддержка технологии Ultra Wide-Color позволяет отображать 103% гаммы NTSC и 126% гаммы sRGB (по результатам CIE 1931), что делает цветовую гамму максимально естественной.
Геймеры оценят технологию Adaptive Sync, которая устраняет подвисания изображения и размытие картинки в динамичных сценах, а также режим SmartImage Game, который уменьшает время отклика и выравнивает баланс яркости для слишком тёмных и слишком светлых участков картинки на экране Philips 328E8QJAB5. Еще можно отметить функцию SmartContrast, анализирующую изображение на экране и автоматически подстраивающую цвета и яркость подсветки так, чтобы добиться максимального качества изображения, а также технологию Flicker-free, которая автоматически снижает частоту мерцания изображения и подстраивает яркость экрана.
Монитор из серии E-line отличается минималистичной изогнутой подставкой и «универсальным» стилем оформления с черными и серыми элементами дизайна, который подойдет практически к любому интерьеру. К тому же модель не нуждается во внешних колонках благодаря паре встроенных динамиков.
Технические характеристики Philips 328E8QJAB5:
|Тип матрицы ЖК-монитора
|VA LCD
|Технология подсветки
|W-LED
|Диагональ экрана
|31,5 дюйма / 80 см
|Соотношение сторон
|16:9
|Фактические размеры экрана
|698,11 (Г) x 392,69 (В) при радиусе изгиба 1800 мм
|Оптимальное разрешение
|1920 x 1080 при 60 Гц
|Углы обзора
|178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
|Яркость
|250 кд/м²
|Цвета
|16,7 млн
|Цветовая гамма (тип.)
|NTSC 103% (по результатам CIE 1976)
sRGB 126% (по результатам CIE 1931)
|Улучшение качества изображения
|SmartImage game
|Комфорт
|Подключение
|Подставка
|Корпус
Цвет: чёрный и серый (орудийная бронза)
Отделка: глянцевая
|Комплектация
Новая модель Philips 328E8QJAB5 появится в продаже в Украине в конце мая текущего года по рекомендованной цене 9209 гривен.
Источник: MMD