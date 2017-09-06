Планер Perlan 2 поднялся на рекордную для безмоторных летательных аппаратов высоту

Airbus и Perlan Project создали планер Perlan 2, который смог установить рекорд по высоте для безмоторного полёта. Летательный аппарат смог подняться на высоту 52172 фута (15902 метра). Тем самым был побит предыдущий рекорд, установленный планером Perlan 1 в 2006 году – 50727 футов (15462 метра).

Достичь такого результата удалось благодаря совершению полёта в нужное время и в нужном месте. Команда воспользовалась преимуществами, которые предоставляет планерам район Эль-Калафате, расположенный в Аргентинской части Андских гор. Взлёт над этой областью позволяет воспользоваться полярным вихрем, а затем – стратосферными восходящими воздушными потоками. Благодаря этому и удалось поднять планер на столь большую высоту. Подобные условия доступны лишь в нескольких регионах Земли и только несколько раз в году.

Останавливаться на достигнутом в Perlan Project не намерены. Конечной целью проекта является достижение на планере высоты на уровне 90000 футов (27432 метра) без использования двигателя. Причём, установить рекорд – не является конечной целью. У столь высоко летающих планером могут быть вполне практические сферы применения – наблюдения за изменениями климата, радиационным излучением и др.

Источник: Engadget