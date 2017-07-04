Прототип секретной VR-гарнитуры Samsung Exynos VR III может отслеживать движения глаз и рук

Компания Visual Camp, специализирующуюся на разработке технологий отслеживания движения глаз для устройств виртуальной реальности, пролила немного света на секретную гарнитуру виртуальной реальности Samsung. Как отмечает ресурс Liliputing прототип гарнитуры демонстрировался южнокорейской компанией еще на выставке Mobile World Congress 2017, но за закрытыми дверьми.

Судя по тому, что в сообщении источника прототип упомянут как Exynos VR III, первым он явно не является. К тому же, как видно на одном из изображений, производитель сравнивает Exynos VR III с Exynos VR II. Впрочем, учитывая статус обеих, едва ли данное сравнение имеет какой-либо смысл для обычных пользователей. Так или иначе, Exynos VR III построена на неизвестной SoC Samsung Exynos, изготовленной при помощи 10-нанометрового процесса. В конфигурацию SoC входят два процессорных ядра собственной разработки Samsung M2, работающих на частоте 2,5 ГГц, четыре процессорных ядра ARM Cortex-A53 (1,7 ГГц) и GPU ARM Mali G71 MP20.

Как можно видеть, устройство явно крупнее нынешней гарнитуры Gear VR. Неизвестно, какой конкретно экран установлен внутри устройства, но сообщается, что в данном случае используется либо пара дисплеев разрешением 2960х1440 пикселей (WQHD+) каждый с частотой обновления 90 Гц, либо одна панель разрешением 4K с частотой 75 Гц.

На отслеживании движении глаз возможности Exynos VR III не исчерпывают. Сообщается также, что гарнитура оснащена системами отслеживания жестов и распознавания лиц. Судя по всему, разработка южнокорейской компании располагает достаточным количество сенсоров, необходимых для обеспечения отслеживания движений без необходимости использования дополнительных внешних устройств. Переход на «отслеживание наоборот» (Inside out tracking) считается следующим этапом эволюции мобильных гарнитур VR.

В опубликованном Visual Camp пресс-релизе также упоминается поддержка «фовеального рендеринга» (foveated rendering), завязанная на технологии отслеживания движения глаз пользователя. Данная техника подразумевает, что только небольшая часть изображения в центре поля зрения пользователя отрисовывается в максимальном качестве, а остальное размывается по мере приближения к периферии.

В принципе, можно было и не говорить, что устройство Exynos VR III является прототипом (или демонстрационным образцом), это и так было понятно по его внешности и габаритам. Перечисленные возможности впечатляют, и их реализация бесспорно станет огромным рывком вперед в сегменте мобильных устройств виртуальной реальности. Единственный вопрос в том, насколько реально сейчас уместить все это в одном компактном корпусе? Еще в прошлом году сообщалось, что Samsung работает над полностью автономной гарнитурой VR и интересуется технологиями захвата, отслеживания и распознавания жестов. Но реализация всех вышеупомянутых возможностей может занять несколько лет. Маловероятно, что Samsung порадует нас подробностями о Exynos VR III, учитывая, что до этого момента ни слуха, ни духа не было ни о Exynos VR II, ни о Exynos VR.

Источник: The Verge и Liliputing