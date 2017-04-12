Qualcomm ответила на обвинения Apple встречным иском, заявив, что последняя стреножила ее модемы, чтобы решения Intel казались лучшими
Выждав несколько месяцев, Qualcomm ответила на обвинение со стороны Apple, бросив в последнюю перчатку. Под перчаткой, конечно же, имеется в виду встречный иск с требованием соблюдения заключенных договоренностей, а также прекращения травли со стороны регуляторов и невмешательства в соглашения с компаниями, производящими iPhone и iPad.
Согласно иску, поданному Qualcomm в суд Южного округа Калифорнии, Apple не только натравливает на своего партнера регуляторов разных стран, но и не использует на полную мощность модемы Qualcomm в смартфонах iPhone 7, создавая ложное представление о возможностях этих модемов и продукции конкурентов (читай Intel). Также Qualcomm обвиняет Apple в препятствовании публичному сравнению, которое показало бы преимущество смартфонов iPhone, в которых используются модемы Qualcomm.
«Apple не смогла бы построить огромную империю iPhone 7, что сделало её самой прибыльной компанией мира и позволило захватить 90% прибыли рынков смартфонов, если бы она не опиралась на ключевые технологии от Qualcomm. Теперь, после десятилетия роста, Apple отказывается признать устоявшуюся и непреходящую ценность этих технологий», – говорится в исковом заявлении Qualcomm.
Факт подачи встречного иска наталкивает на мысль, что намерения уладить спор во внесудебном порядке, о котором еще недавно заявлял генеральный директор Qualcomm Стивен Молленкопф, больше нет.
- Qualcomm — крупнейший поставщик микросхем, обеспечивающих подключение смартфонов к сотовым сетям. Но в последнее время компания все чаще становится объектом внимания для различных антимонопольных органов тех или иных стран.
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- В начале этого года Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в неконкурентном поведении при заключении сделок с Apple, после чего последняя тоже подала в суд на Qualcomm, с требованием $1 млрд. Чуть позже Apple подала еще два иска против Qualcomm в Китае, где последнюю уже штрафовали за неконкурентное поведение и требование чрезмерных лицензионных отчислений, и еще один в Великобритании.