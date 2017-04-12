Qualcomm ответила на обвинения Apple встречным иском, заявив, что последняя стреножила ее модемы, чтобы решения Intel казались лучшими

Выждав несколько месяцев, Qualcomm ответила на обвинение со стороны Apple, бросив в последнюю перчатку. Под перчаткой, конечно же, имеется в виду встречный иск с требованием соблюдения заключенных договоренностей, а также прекращения травли со стороны регуляторов и невмешательства в соглашения с компаниями, производящими iPhone и iPad.

Согласно иску, поданному Qualcomm в суд Южного округа Калифорнии, Apple не только натравливает на своего партнера регуляторов разных стран, но и не использует на полную мощность модемы Qualcomm в смартфонах iPhone 7, создавая ложное представление о возможностях этих модемов и продукции конкурентов (читай Intel). Также Qualcomm обвиняет Apple в препятствовании публичному сравнению, которое показало бы преимущество смартфонов iPhone, в которых используются модемы Qualcomm.

«Apple не смогла бы построить огромную империю iPhone 7, что сделало её самой прибыльной компанией мира и позволило захватить 90% прибыли рынков смартфонов, если бы она не опиралась на ключевые технологии от Qualcomm. Теперь, после десятилетия роста, Apple отказывается признать устоявшуюся и непреходящую ценность этих технологий», – говорится в исковом заявлении Qualcomm.

Факт подачи встречного иска наталкивает на мысль, что намерения уладить спор во внесудебном порядке, о котором еще недавно заявлял генеральный директор Qualcomm Стивен Молленкопф, больше нет.

Источник: The Verge и TJ