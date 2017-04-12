Qualcomm ответила на обвинения Apple встречным иском, заявив, что последняя стреножила ее модемы, чтобы решения Intel казались лучшими

Qualcomm ответила на обвинения Apple встречным иском, заявив, что последняя стреножила ее модемы, чтобы решения Intel казались лучшими

Выждав несколько месяцев, Qualcomm ответила на обвинение со стороны Apple, бросив в последнюю перчатку. Под перчаткой, конечно же, имеется в виду встречный иск с требованием соблюдения заключенных договоренностей, а также прекращения травли со стороны регуляторов и невмешательства в соглашения с компаниями, производящими iPhone и iPad.

Согласно иску, поданному Qualcomm в суд Южного округа Калифорнии, Apple не только натравливает на своего партнера регуляторов разных стран, но и не использует на полную мощность модемы Qualcomm в смартфонах iPhone 7, создавая ложное представление о возможностях этих модемов и продукции конкурентов (читай Intel). Также Qualcomm обвиняет Apple в препятствовании публичному сравнению, которое показало бы преимущество смартфонов iPhone, в которых используются модемы Qualcomm.

«Apple не смогла бы построить огромную империю iPhone 7, что сделало её самой прибыльной компанией мира и позволило захватить 90% прибыли рынков смартфонов, если бы она не опиралась на ключевые технологии от Qualcomm. Теперь, после десятилетия роста, Apple отказывается признать устоявшуюся и непреходящую ценность этих технологий», – говорится в исковом заявлении Qualcomm.

Факт подачи встречного иска наталкивает на мысль, что намерения уладить спор во внесудебном порядке, о котором еще недавно заявлял генеральный директор Qualcomm Стивен Молленкопф, больше нет.

Источник: The Verge и TJ

  • Qualcomm — крупнейший поставщик микросхем, обеспечивающих подключение смартфонов к сотовым сетям. Но в последнее время компания все чаще становится объектом внимания для различных антимонопольных органов тех или иных стран.
  • В начале этого года Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в неконкурентном поведении при заключении сделок с Apple, после чего последняя тоже подала в суд на Qualcomm, с требованием $1 млрд. Чуть позже Apple подала еще два иска против Qualcomm в Китае, где последнюю уже штрафовали за неконкурентное поведение и требование чрезмерных лицензионных отчислений, и еще один в Великобритании.
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