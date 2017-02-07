С сегодняшнего дня Aliexpress отменяет возможность «эконом-доставки» без трек-номера в Украину

С сегодняшнего дня, 7 февраля 2017 года, популярный китайский интернет-магазин Aliexpress ужесточает правила доставки товаров для Украины, Беларуси и России. В сообщении, опубликованном на официальном сайте площадки отмечается, что с этой даты отменяется опция «эконом-доставки» для всех категорий товаров.

В компании отметили, что данная мера была принята для защиты интересов продавцов, поскольку участились случаи, когда недобросовестные покупатели открывали спор, жалуясь, что посылка не пришла в срок, в результате чего продавец оставался и без товара и без денег.

Таким образом, теперь украинцы и беларусы будут обязаны использовать в заказе трек-номер независимо от цены товара, хотя раньше эта возможность работала для дешевых товаров, что позволяло удешевить стоимость доставки.

Для покупателей из России эту возможность оставляют, но только для товаров, чья стоимость не превышает $2. Отметим, что аналогичные изменения недавно ввели для покупателей из Бразилии и Испании.

Источник: AIN.UA