Сериал «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу выйдет на новогодние праздники

Сериал «Звездные войны: Опорная команда» (Star Wars: Skeleton Crew) выйдет к новогодним праздникам. Шоу Джона Уоттса и Кристофера Форда, должно выйти на Disney Plus под Рождество (в конце декабря).

События сериала разворачиваются в эпоху Новой Республики и описываются как история взросления, вдохновленная приключенческим фильмом «Балбесы» (The Goonies) 1985 года. «Четверо детей попадают в приключение, чтобы вернуться домой после того, как они потерялись в галактике и сделали открытие на своей родной планете».

«Тон Skeleton Crew — это приключение. Мы хотели, чтобы это было очень весело. Но, конечно, вместе с приключениями есть и обратная сторона этого, а именно опасность. А когда дети в опасности, это очень опасно. Так что мы играли с этим, но в целом мы хотели, чтобы это было просто веселое приключение», — сказал Кристофер Форд Entertainment Weekly.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

В актерский состав вошли Джуд Лоу, Райан Кира Армстронг, Роберт Тимоти Смит, Рави Кебот-Коньерс, Кириана Краттер, Тунде Адебимпе, Кэрри Кондон и Джалил Уайт. Имена персонажей не разглашаются, но Лоу играет персонажа, который помогает вернуть детей домой с помощью Силы.

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, режиссеры «Все, везде и сразу», и Дэвид Лоури («Зеленый рыцарь») поставили по одному эпизоду. Первые кадры были представлены в апреле прошлого года на праздновании «Звездных войн» в Лондоне.

Источник: GamesRadar