Сериал «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу выйдет на новогодние праздники

Сериал «Звездные войны: Опорная команда» (Star Wars: Skeleton Crew) выйдет к новогодним праздникам. Шоу Джона Уоттса и Кристофера Форда, должно выйти на Disney Plus под Рождество (в конце декабря).
События сериала разворачиваются в эпоху Новой Республики и описываются как история взросления, вдохновленная приключенческим фильмом «Балбесы» (The Goonies) 1985 года. «Четверо детей попадают в приключение, чтобы вернуться домой после того, как они потерялись в галактике и сделали открытие на своей родной планете».
«Тон Skeleton Crew — это приключение. Мы хотели, чтобы это было очень весело. Но, конечно, вместе с приключениями есть и обратная сторона этого, а именно опасность. А когда дети в опасности, это очень опасно. Так что мы играли с этим, но в целом мы хотели, чтобы это было просто веселое приключение», — сказал Кристофер Форд Entertainment Weekly.
New pictures of Skeleton Crew! #SWC2023 pic.twitter.com/fpDHYFGvCH
— GamesRadar+ (@GamesRadar) April 7, 2023
В актерский состав вошли Джуд Лоу, Райан Кира Армстронг, Роберт Тимоти Смит, Рави Кебот-Коньерс, Кириана Краттер, Тунде Адебимпе, Кэрри Кондон и Джалил Уайт. Имена персонажей не разглашаются, но Лоу играет персонажа, который помогает вернуть детей домой с помощью Силы.
Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, режиссеры «Все, везде и сразу», и Дэвид Лоури («Зеленый рыцарь») поставили по одному эпизоду. Первые кадры были представлены в апреле прошлого года на праздновании «Звездных войн» в Лондоне.
Источник: GamesRadar