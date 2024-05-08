Новости Крипто 08.05.2024 в 16:49 comment views icon

На Prozorro впервые выставили лот с биткоином — цена за 0,146 BTC стартует со ₴188 тыс.

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В украинской электронной системе публичных закупок Prozorro впервые выставили онлайн-лот с криптовалютой.

Стартовая цена за 0,146 BTC стартует от ₴188 тыс., тогда как реальная рыночная значительно больше и превышает ₴350 тыс. Заказчиком аукциона указано потребительское общество «ДОВІРА.КОМ», которое занимается «денежным посредничеством», согласно сайту YouControl.На Prozorro вперше додали лот з біткоїном — ціна за 0,146 BTC стартує зі ₴188 тис.Предложения начали принимать 2 мая, а сам аукцион стартует 14 мая. Размер гарантийного взноса для участников — ₴9 400, тогда как шаг торгов составляет ₴1 880.

Среди обязательных документов, которые должны предоставить участники торгов, требуют подтверждения того, что средства, за которые планируют приобрести биткоин, не были получены преступным путем


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