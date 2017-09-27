Сервис Google Shopping будет выделен в независимое подразделение
Компания Google намерена отделить сервис сравнения покупок Google Shopping в отдельное подразделение. Таким способом в компании надеются смягчить озабоченность Европейского Союза, вызванную подозрениями в злоупотреблении Google своим монопольным положением на рынке интернет-поиска.
По данным Bloomberg, Google отделит Google Shopping от остальной части поискового бизнеса. При этом сервис останется частью компании Google, но будет «работать отдельно и использовать свои собственные доходы для ставок рекламы».
Расследование в отношении Google Shopping проводилось в ЕС на протяжении 7 лет. Оно завершилось в июне этого года наложением рекордного штрафа в сумме €2,42 млрд. Но сама компания не согласна с таким решением и подала апелляцию.
Комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Google «злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке в качестве поисковой системы, продвигая свой собственный торговый сервис сравнения в своих результатах поиска и понижая сервисы своих конкурентов». Помимо штрафа, компании было предписано изменить свой бизнес, чтобы соответствовать «простому принципу равноценного взаимодействия [с конкурентами]».
Расследование ЕС показало, что в процессе поиска товаров через Google Shopping пользователям демонстрировались собственные ссылки Google выше, чем объявления конкурентов – независимо от релевантности. Как отмечают в Bloomberg, в дальнейшем компания изменит такую практику. Конкуренты смогут размещать свои ставки против Google Shopping, чтобы занять эти рекламные места в верхней части страницы. Стремясь создать равноценное игровое поле, собственные ставки Google не будут субсидироваться доходами от основного рекламного бизнеса.
Как ожидается, официальное заявление Google по этому вопросу будет сделано уже в четверг. Вместе с тем, не все конкуренты Google Shopping довольны таким ходом дел. Так, британский торговый сайт Foundem, который подал жалобу в 2009 году в ЕС, что и стало причиной расследования, заявила, что система «оплаты за место» просто создает «дополнительный антиконкурентный барьер».
Источник: The Verge
- В июне этого года ЕС оштрафовал Google на €2,42 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.
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- В начале сентября Google подала апелляцию на решение Еврокомиссии, не желая выплачивать рекордный штраф в €2,42 млрд. Когда будет рассмотрена апелляция, пока неизвестно. Европейский суд общей юрисдикции, в который обратилась Google, может годами тянуть с вынесением решения.