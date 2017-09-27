Сервис Google Shopping будет выделен в независимое подразделение

Компания Google намерена отделить сервис сравнения покупок Google Shopping в отдельное подразделение. Таким способом в компании надеются смягчить озабоченность Европейского Союза, вызванную подозрениями в злоупотреблении Google своим монопольным положением на рынке интернет-поиска.

По данным Bloomberg, Google отделит Google Shopping от остальной части поискового бизнеса. При этом сервис останется частью компании Google, но будет «работать отдельно и использовать свои собственные доходы для ставок рекламы».

Расследование в отношении Google Shopping проводилось в ЕС на протяжении 7 лет. Оно завершилось в июне этого года наложением рекордного штрафа в сумме €2,42 млрд. Но сама компания не согласна с таким решением и подала апелляцию.

Комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Google «злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке в качестве поисковой системы, продвигая свой собственный торговый сервис сравнения в своих результатах поиска и понижая сервисы своих конкурентов». Помимо штрафа, компании было предписано изменить свой бизнес, чтобы соответствовать «простому принципу равноценного взаимодействия [с конкурентами]».

Расследование ЕС показало, что в процессе поиска товаров через Google Shopping пользователям демонстрировались собственные ссылки Google выше, чем объявления конкурентов – независимо от релевантности. Как отмечают в Bloomberg, в дальнейшем компания изменит такую практику. Конкуренты смогут размещать свои ставки против Google Shopping, чтобы занять эти рекламные места в верхней части страницы. Стремясь создать равноценное игровое поле, собственные ставки Google не будут субсидироваться доходами от основного рекламного бизнеса.

Как ожидается, официальное заявление Google по этому вопросу будет сделано уже в четверг. Вместе с тем, не все конкуренты Google Shopping довольны таким ходом дел. Так, британский торговый сайт Foundem, который подал жалобу в 2009 году в ЕС, что и стало причиной расследования, заявила, что система «оплаты за место» просто создает «дополнительный антиконкурентный барьер».

Источник: The Verge