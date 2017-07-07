Слухи: Следующий флагман Xiaomi Mi 7 «Chiron» получит 8 ГБ ОЗУ и 6-дюймовый дисплей JDI с соотношением сторон 18:9

В конце июня текущего года компания Japan Display (JDI) объявила о начале массового производства своего «безрамочного» 6-дюймового экрана Full Active с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160×1080 точек. И всего спустя две недели появились первые слухи о том, что именно такой экран получит будущий флагман компании Xiaomi Mi 7.

Таким образом еще неанонсированная новинка с кодовым именем «Chiron» по всей видимости планирует присоединиться к группе смартфонов премиум-класса с непривычно вытянутым «безрамочным» экраном: LG G6 (18:9), Samsung Galaxy S8/S8+ (18,5:9), Xiaomi Mi MIX (17:9) и др.

Кроме слухов о наличии версии с 8 ГБ ОЗУ, других данных о предполагаемых технических характеристиках Xiaomi Mi 7 пока нет — в качестве аппаратной платформы может быть выбран как Qualcomm Snapdragon 830, так и другой топовый и доступный на момент анонса чипсет.

Источник: PhoneArena