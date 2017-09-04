Смартфон Xiaomi Mi 7 получит 6-дюймовый OLED дисплей, процессор Snapdragon 845 и выйдет в первом квартале 2018 года

Сравнительно недавно был представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 6. Несмотря на то, что с момента его презентации ещё не прошло и полгода, в интернете уже появляются первые порции слугхов об уже новом флагмане – Xiaomi Mi 7.

По данным отраслевого инсайдера, смартфон Xiaomi Mi 7 получит новый флагманскйи процессор Snapdragon 845 и 6-дюймовый OLED дисплей производства Samsung. Вероятно, дисплей будет покрывать почти всю лицевую панель устройства. В таком случае, на лицевой панели не останется места для размещения кнопки Home со сканером отпечатков пальцев. В результате, сканер, вероятно, переместится в дисплей. Сообщается о возможности появления модификаций с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. На задней панели будет размещён двойной модуль камеры с широкоугольным и телефото объективами. Предполагается, что Xiaomi продолжит использовать в дизайне новинки стекло и керамику.

Несмотря на то, что в последние коды презентация флагманских смартфонов Xiaomi проводилась в апреле, в следующем году этот график может быть пересмотрен, и модель Xiaomi Mi 7 появится в первом квартале. Кстати, другие флагманские смартфоны 2018 года, такие как Samsung Galaxy S9 и LG G7, тоже могут быть представлены раньше, чем обычно.

Источник: gizmochina