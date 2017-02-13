Смартфону Samsung Galaxy Note8 приписывают кодовое название Baikal и батареи производства LG

Фиаско смартфона Samsung Galaxy Note7 поставило под вопрос существование всей линейки Galaxy Note. Но недавно был подтверждён факт разработки модели нового поколения — Galaxy Note8. А теперь появились дополнительные сведения об этой модели.

Согласно новой утечке, смартфон Samsung Galaxy Note8 фигурирует под внутренним кодовым названием Baikal. Предполагается, что эта модель получит дисплей с разрешением 4K, что положительно скажется на комфортности восприятия контента виртуальной реальности. Кроме того, в устройстве может появиться поддержка виртуального ассистента Bixby. По некоторым данным, поставщиком батарей для Galaxy Note8 будет компания LG.

Презентация нового смартфона Galaxy Note8 должна состояться во второй половине 2017 года. К тому времени многие планы компании Samsung ещё могут измениться.

Источник: phonearena