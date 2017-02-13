Смартфону Samsung Galaxy Note8 приписывают кодовое название Baikal и батареи производства LG
Фиаско смартфона Samsung Galaxy Note7 поставило под вопрос существование всей линейки Galaxy Note. Но недавно был подтверждён факт разработки модели нового поколения — Galaxy Note8. А теперь появились дополнительные сведения об этой модели.
Согласно новой утечке, смартфон Samsung Galaxy Note8 фигурирует под внутренним кодовым названием Baikal. Предполагается, что эта модель получит дисплей с разрешением 4K, что положительно скажется на комфортности восприятия контента виртуальной реальности. Кроме того, в устройстве может появиться поддержка виртуального ассистента Bixby. По некоторым данным, поставщиком батарей для Galaxy Note8 будет компания LG.
Презентация нового смартфона Galaxy Note8 должна состояться во второй половине 2017 года. К тому времени многие планы компании Samsung ещё могут измениться.
Источник: phonearena
- Смартфон Samsung Galaxy Note7 был представлен в августе 2016 года и был хорошо воспринят пользователями и обозревателями.
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- После старта продаж Galaxy Note7 начали появляться сообщения о возгораниях этого устройства, что иногда даже могло вызвать пожар. В результате, некоторые авиакомпании, Федеральное управление гражданской авиации США и Госавиаслужба Украины запретили проносить эту модель на борт самолёта, даже в багаже.
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- Причиной возгораний Galaxy Note7 была признана батарея, и компания Samsung отозвала уже проданные аппараты для замены аккумулятора.
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- После повторного старта продаж смартфона Galaxy Note7 проблемы с возгоранием не исчезли, и Samsung была вынуждена полностью прекратить производство этой модели и вывести устройство с рынка. Компания оценила потери от фиаско Galaxy Note7 в $5 млрд.
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- Samsung предложила владельцам Galaxy Note7 в Южной Корее обновиться на Note8, что говорило о намерении выпустить новую модель в рамках данной линейки.
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- После длительного разбирательства Samsung опубликовала официальный отчёт о причинах возгорания смартфона Galaxy Note7. Было подтверждено, что причиной возгорания являлась батарея, хотя в первой и второй партиях были обнаружены различные дефекты аккумулятора.
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- Чтобы не допустить проблем в будущем, компания Samsung SDI заявила о намерении инвестировать $128 млн в программы, направленные на повышение надежности и безопасности аккумуляторных батарей.