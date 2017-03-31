Сооснователь Oculus VR Палмер Лаки ушёл из Facebook

Основатель компании Oculus VR Палмер Лаки (Palmer Luckey) покинул компанию Facebook, которая в настоящее время является владельцем производителя шлемов виртуальной реальности Oculus Rift. Палмер Лаки был не только основателем Oculus VR, но также и основным изобретателем и разработчиком шлема Oculus Rift.

«Палмера будет очень не хватать. Наследие Палмера простирается далеко за пределы Oculus. Его изобретательный дух помог начать нынешнюю революцию в сфере виртуальной реальности и помог построить отрасль. Мы благодарны за все, что он сделал для Oculus и VR, и мы желаем ему всего наилучшего», — заявили в Facebook.

При этом в компании не уточняют, ушёл ли Палмер Лаки добровольно.

В последнее время Палмер Лаки имел неоднозначную репутацию. Несмотря на свой изобретательский талант, он попал в несколько крупных скандалов и старался поменьше появляться в публичном пространстве. Так, он признал, что помогал финансировать группу интернет-троллей, которая поддерживала кандидата в Президенты США Дональда Трампа (Donald Trump).

Кроме того, в 2014 году компания Zenimax Media подала в суд на компанию Oculus VR и ее сооснователя Палмера Лаки. Обвинитель утверждал, что ответчики незаконно присвоили объекты коммерческой тайны (защищенный авторским правом компьютерный код, технические ноу-хау), которые связаны с технологией виртуальной реальности. В прошлом месяце данное судебное разбирательство завершилось поражением Facebook. Совокупная сумма выплат по иску составила $500 млн.

Источник: The Verge