Суд снова арестовал 100% акций «ТриМоба» из-за нарушений в процессе приватизации «Укртелекома»
Печерский районный суд Киева 12 июля удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на 100% корпоративных прав ООО «ТриМоб», принадлежащего ОАО «Укртелеком».
Арест наложен в рамках уголовного производства по фактам приватизации 92,79% госпакета акций «Укртелекома» по заниженной стоимости, невыполнение покупателем пакета акций — ООО ЕСУ — условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения, незаконного финансирования в 2012-2013 годах создания ТМСП за счет средств госбюджета в сумме 220 млн грн.
Свое ходатайство об аресте корпоративных прав «ТриМоб» следователи ГПУ мотивировали тем, что компания ЕСУ проинформировала Фонд госимущества о намерении продать 100% доли в уставном капитале ООО «ТриМоб», которая принадлежит «Укртелекому». При этом компания не выполнила в полном объеме условия договора.
Следствие считает, что такие действия должностных лиц компании ЕСУ указывают на попытку избежать выполнения условий приватизационного договора от 11.03.2011, а также избежать погашения задолженности перед госбанками и государством.
Отметим, ранее в этом году Печерский районный суд Киева арестовал акции компаний «Укртелеком», входящей в СКМ Рината Ахметова, и «ТриМоб». Решение принято в связи с тем, что Генеральная прокуратура начала расследование о незаконном выделении по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн грн из государственного бюджета и приватизации 93% акций «Укртелекома» по заниженной на 1,6 млрд грн цене. В июле Апелляционный суд Киева снял арест.
По данным следователей, 28 сентября 2011 года «Укртелеком» и «Сбербанк России» заключили кредитный договор на $250 млн со сроком погашения до 16 ноября 2016 года. По этому договору «Укртелеком» передал «Сбербанку России» в залог «всё ликвидное имущество» (цитата из постановления суда).
Источник: «Лига.Бизнес»
- Согласно договору купли-продажи, ЕСУ за приобретенный пакет акций «Укртелекома» обязалась перечислить Фонду госимущества 4,24 млрд грн в течение 30 календарных дней и 5,29 млрд грн в течение 60 календарных дней с даты нотариального удостоверения договора.
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- После уплаты первого транша по договору, на остальные денежных обязательств ЕСУ выпустило облигации серий А и В со сроком обращения 2 года, которые по договорам купли-продажи ценных бумаг переданы госбанкам, в частности, «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку».
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- ЕСУ свои обязательства по указанным договорам в полном объеме так и не выполнила, вследствие чего образовалась задолженность перед госбанками, которая постоянно увеличивается.
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- На днях Хозяйственный суд Киева взыскал с дочерней компании СКМ - ЕСУ - 2,834 млрд грн в пользу «Укрэксимбанка».
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- Также в июне стало известно, что «Ощадбанк» подал в суд на «Укртелеком» и потребовал вернуть долг в размере 1,1 млрд грн по невыплаченным облигациям.