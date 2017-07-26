Суд снова арестовал 100% акций «ТриМоба» из-за нарушений в процессе приватизации «Укртелекома»

Печерский районный суд Киева 12 июля удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на 100% корпоративных прав ООО «ТриМоб», принадлежащего ОАО «Укртелеком».

Арест наложен в рамках уголовного производства по фактам приватизации 92,79% госпакета акций «Укртелекома» по заниженной стоимости, невыполнение покупателем пакета акций — ООО ЕСУ — условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения, незаконного финансирования в 2012-2013 годах создания ТМСП за счет средств госбюджета в сумме 220 млн грн.

Свое ходатайство об аресте корпоративных прав «ТриМоб» следователи ГПУ мотивировали тем, что компания ЕСУ проинформировала Фонд госимущества о намерении продать 100% доли в уставном капитале ООО «ТриМоб», которая принадлежит «Укртелекому». При этом компания не выполнила в полном объеме условия договора.

Следствие считает, что такие действия должностных лиц компании ЕСУ указывают на попытку избежать выполнения условий приватизационного договора от 11.03.2011, а также избежать погашения задолженности перед госбанками и государством.

Отметим, ранее в этом году Печерский районный суд Киева арестовал акции компаний «Укртелеком», входящей в СКМ Рината Ахметова, и «ТриМоб». Решение принято в связи с тем, что Генеральная прокуратура начала расследование о незаконном выделении по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн грн из государственного бюджета и приватизации 93% акций «Укртелекома» по заниженной на 1,6 млрд грн цене. В июле Апелляционный суд Киева снял арест.

По данным следователей, 28 сентября 2011 года «Укртелеком» и «Сбербанк России» заключили кредитный договор на $250 млн со сроком погашения до 16 ноября 2016 года. По этому договору «Укртелеком» передал «Сбербанку России» в залог «всё ликвидное имущество» (цитата из постановления суда).

Источник: «Лига.Бизнес»