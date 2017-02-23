Uber официально запустил сервис вызова такси во Львове

Как и предполагалось, сегодня компания Uber официально объявила о запуске собственного сервиса такси во Львове. В момент запуска во Львове будет доступен бюджетный сервис uberX, цены на поездки с которым начинаются от 14 грн.

В честь запуска львовяне и гости города получили в подарок бесплатные поездки до конца дня 26 февраля. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо ввести промокод LVIV в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне. Промокод LVIV предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber во Львове с момента запуска и до 23:59 26 февраля.

Тарифы на uberX во Львове составят: 4 грн. за подачу автомобиля и 5 грн. за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки составит всего 14 грн. С первого дня во Львове можно будет оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты.

“Во всем мире мы наблюдаем быстрое развитие городов, что приводит к неизбежному росту пробок и поглощению городского пространства парковками. Мы хотим изменить это — обеспечить быстроту и комфорт передвижения, при этом освободить города от проблем, вызванных избытком автомобилей. С Uber необходимость в личной машине просто отпадает: заказ поездки занимает считанные минут, доступен в любое время суток в любом районе города, к тому же не надо беспокоиться ни о парковках, ни об обслуживании автомобиля, — говорит Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. — Мы уверены, львовяне и гости города оценят новые возможности передвижения и ту свободу, которую Uber дает жителям мегаполисов”.

Отметим, что Львов стал третьим городом Украины, где был запущен сервис Uber, после Киева и Одессы. Uber в Украине демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Источник: Uber