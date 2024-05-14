США планируют установить 100% пошлину на электромобили, которые импортируют из Китая

Ожидается, что 14 мая президент Джо Байден введет налог в размере 100% на продукты промышленности, включая электромобили, которые импортируют из Китая — ответ на многочисленные призывы местных автопроизводителей и профсоюзов.

Почему китайские электромобили такие дешевые?

Правительство Китая уже некоторое время предоставляет местным «зеленым» автопроизводителям значительные субсидии, которые значительно превышают американские и европейские. Таким компаниями, как BYD, это приносит миллиарды долларов ежегодно — в дополнение к налоговым льготам для покупателей электромобилей, стимулирующих продажи «экологических авто».

BYD и подобные бренды сосредоточились на том, чтобы удешевить изготовление авто — например, используют всего один стеклоочиститель вместо двух, и вводят вертикальную интеграцию. Автопроизводители в США (кроме Tesla), Европе, Японии и Корее вместо этого полагаются на несколько уровней поставщиков, большинство из которых предоставляет запчасти нескольким производителям.

Китайские производители, как и другие бренды, также добавляют системы видеонаблюдения и подключенные онлайн-сервисы к своим авто, вызывая вопросы относительно потенциального отслеживания — сейчас Министерство торговли США расследует, не угрожают ли импортируемые из Китая авто национальной безопасности. Правительство Китая по этой же причине ограничило доступ автомобилям Tesla на территории определенных организаций (в частности военных) в стране.

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Сейчас компании из Китая продают электромобили на внешних рынках по ценам, с которыми мало кому удается конкурировать, что подрывает местную промышленность Если взглянуть на цифры в Европе, где BYD и MG открыли представительства, то в прошлом году 1 из 5 проданных электромобилей был произведенным в Китае — в 2024-м, по прогнозам, показатели вырастут до 1 из 4.

Как на это реагируют в ЕС и США?

В прошлом году Европейский Союз начал расследовать антиконкурентное поведение китайских производителей, и ожидается, что в течение следующих нескольких недель там также будут введены большие тарифы на китайские электромобили.

«Если не будут установлены торговые барьеры, они уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», — заявил генеральный директор Tesla Илон Маск в январе.

В США с импортируемых китайских авто уже взимают 25% пошлину в дополнение к стандартным 2,5%, которые применяют к любому автотранспорту, ввезенному в штаты. Уже сегодня Байден может ввести новые пошлины в 102,5% — в частности для Polestar и Lotus, которые производят свои электромобили для рынка США в Китае.

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Источник: Ars Technica