OpenAI создала настольную программу ChatGPT для macOS и открыла общий доступ к магазину GPT Store

Технический директор OpenAI Мира Мурати объявила о выпуске настольной программы ChatGPT. Сейчас она доступна только для macOS.

OpenAI провела демонстрацию работы настольной программы во время своего мероприятия во вторник. Пользователи могли открыть ChatGPT в маленьком окне рядом с другой программой. Они задавали ChatGPT вопросы о том, что у них на экране — набирая или произнося запрос. Затем ChatGPT может ответить на основе того, что он «видит».

OpenAI говорит, что пользователи могут задавать вопросы ChatGPT с помощью комбинации клавиш Option + Space, а также делать и обсуждать снимки экрана в приложении. Доступ к программе получат пользователи платной и бесплатной версий сервиса. Однако с сегодняшнего дня она будет доступна только для пользователей ChatGPT Plus, а в ближайшие недели состоится более широкое развертывание.

OpenAI планирует запустить версию программы для Windows «позже в этом году». ChatGPT уже доступен в виде приложения для iOS и Android.

В то же время OpenAI сообщила об обновлении интерфейса ChatGPT и поделилась его изображениями. Изменения на самом деле незначительные. Они проявляются на главном экране и макете сообщений.

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«Мы знаем, что эти модели становятся все более сложными», — объясняет Мира Мурати. «Но мы хотим, чтобы взаимодействие стало более естественным, легким, и чтобы вы вообще не сосредотачивались на пользовательском интерфейсе, а сосредоточились на сотрудничестве с ChatGPT».

Вместе с тем OpenAI делает ряд своих функций, которые ранее были доступны только на условиях подписки, доступными для пользователей бесплатной версии ChatGPT. Самой интересной из них является возможность работать с GPT Store и использовать пользовательские боты.

Компания открыла свой магазин GPT Store для платных подписчиков всего четыре месяца назад, 10 января. Магазин позволяет подписчикам ChatGPT Plus создавать собственные чат-боты, которые называются GPT, и делиться ими. OpenAI предлагает программу распределения доходов на основе привлечения для разработчиков GPT. Но аудитория для ботов была ограничена из-за ограничения доступа только для платных пользователей ChatGPT. Теперь ситуация должна улучшиться благодаря более широкой доступности магазина.

Источник: The Verge 1, 2

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